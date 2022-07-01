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المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 82 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية

قوى العدوان تنتهك الهدنة بـ82 خرقاً خلال 24 ساعة

المؤتمرنت -
قوى العدوان تنتهك الهدنة بـ82 خرقاً خلال 24 ساعة
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 82 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 23 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، وجبهات الحدود.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية في رتب الشجرة في الفاخر بمحافظة الضالع.

وأشار المصدر إلى أنه تم تسجيل 9 خروقات بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية، في البلق الشرقي والعكد والروضة بمحافظة مأرب، وحجر بتار بمحافظة الضالع، وحرض بمحافظة حجة.

ولفت المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في العمود بوادي جارة والخوبة بجيزان.

وذكر المصدر أن المرتزقة ارتكبوا 49 خرقاً بإطلاق النار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، وجبهات ما وراء الحدود.








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