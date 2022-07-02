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المؤتمر نت - أدانت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، تهجير دول تحالف العدوان، القسري لسكان جزيرة عبد الكوري

هيئة المصائد تدين التهجير القسري لسكان جزيرة عبد الكوري

المؤتمرنت -
هيئة المصائد تدين التهجير القسري لسكان جزيرة عبد الكوري
أدانت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، تهجير دول تحالف العدوان، القسري لسكان جزيرة عبد الكوري.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن تهجير أبناء هذه الجزيرة اليمنية يعتبر تمهيدا لعسكرتها وتحويلها إلى قاعدة عسكرية إماراتية خاضعة للمشروع الأمريكي الصهيوني.

وحمل البيان مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية التابعة لها مسؤولية ما يحدث في جزيرة عبد الكوري والتي تعد من أهم جزر أرخبيل سقطرى.

وناشد البيان منظمة اليونسكوا ومنظمات حماية البيئة القيام بواجباتها إزاء ما تتعرض له جزيرة سقطرى من تدمير للبيئة الطبيعية والبحرية، ونهب للأشجار النادرة، المدرجة علی قائمة التراث العالمي.

وطالب بخروج قوات تحالف العدوان من كافة الاراضي والجزر والسواحل اليمنية وايقاف عمليات التهجير القسري للسكان ومحاولة محو هويتهم اليمنية.

وأكد على حق اليمن القانوني في ملاحقة ومقاضاة دول تحالف العدوان واستعادة الحق المغتصب.








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