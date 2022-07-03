المؤتمرنت -

تصريح هام لمصدر مسؤول بالمؤتمر الشعبي العام

كذب مصدر مسؤول بالمؤتمر الشعبي العام المزاعم والافتراءات التي تحدث بها علي محمد الزنم في مقابلته مع قناة الهوية.



وقال المصدر :إنما تحدث به الزنم في مقابلته مع قناة الهوية هي مجرد أكاذيب ومزاعم باطلة جملةً وتفصيلا ولا وجود لها إلا في مخيلته ومخيلة من يقفون خلفه ويدعمونه ويدفعونه للظهور وترديد تلك المزاعم والأقاويل.



وأكد المصدر أن الزنم يسعى من وراء ذلك لتحقيق مطامع ومصالح شخصية .



وشدد المصدر على أن المؤتمر تنظيم سياسي ديمقراطي لا يؤمن بالنفس المناطقي ولديه هيئات وتكوينات داخلية هي المخولة بمناقشة كل قضايا المؤتمر في جميع المجالات وهي التي تحدد مواقفه من مختلف القضايا التنظيمية والوطنية وما يحدث خارجها يعتبر مخالفة للنظام الداخلي للمؤتمر واللوائح المتفرعة عنه تستوجب المساءلة والعقاب .



واختتم المصدر بأن المؤتمر الشعبي العام وقياداته لا تضيرهم مثل هذه الاساءات فالمؤتمر وقيادته كبار، والكبار دائماً يرون عظائم الأمور لا صغائرها...