المؤتمرنت -

قوى العدوان تنتهك الهدنة بـ171 خرقاً في 8 محافظات

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 171 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 3 خروقات بتحليق للطيران الحربي المعادي والأباتشي في أجواء البقاع والشبكة والصوح بنجران، و38 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي على أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء، وجبهات الحدود.



وأشار المصدر إلى رصد خرقين بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان في البرح بمحافظة تعز وفي مريس بمحافظة الضالع.



وأكد المصدر رصد أربعة خروقات لمرتزقة العدوان، باستحداث تحصينات جنوب سائلة الكدف وفي قرية العتلة في مديرية حيران بمحافظة حجة، وفي رتب الشجرة بمديرية الفاخر بمحافظة الضالع، وكذا في شرق مدرسة الألواح بمديرية الضباب في محافظة تعز.



ولفت إلى أنه تم رصد 97 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة والبيضاء، جبهات الحدود.



وبين المصدر أنه تم تسجيل 27 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، حجة، صعدة، الحديدة وجبهات الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي والروضة وفي ملعاء بمحافظة مأرب.



كما أوضح المصدر أن المرتزقة شنوا قصف مدفعي مكثف على مواقع الجيش واللجان في بني حسن وحرض وجنوب شرق حيران بمحافظة حجة، واستهدف قصف مدفعي للمرتزقة مواقع الجيش واللجان في المستحدث القديم وفي مربع الغور بمحافظة صعدة.



وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان في منطقة الجبلية بمديرية التحتيا وفي شرق مديرية حيس بمحافظة الحديدة، بينما استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف مواقع قوات الجيش واللجان في البقاع والصوح بنجران، وفي الفخيذة والعمود بجيزان والمزارع في عسير.