المؤتمرنت -

هطول امطار متوقعة على مرتفعات 10 محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول أمطار متفرقة أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية، وأجواء حارة ومغبرة نسبياً على الصحارى والمناطق الساحلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع استمرار هطول أمطار متفرقة أقل شدة من اليومين الماضيين قد يصاحبها الرعد أحياناَ على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية لمحافظات تعز، إب، البيضاء، ريمة، ذمار، صنعاء، عمران ، المحويت ، حجه وصعدة.



كما قد تشمل الأمطار مناطق من الهضاب الداخلية لمحافظات الضالع، أبين وشبوة وحضرموت.



وأشار المركز إلى احتمال أجواء مغبرة نسبياً وحارة نهاراً في الصحارى والسهول الساحلية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 38-45 درجة مئوية.



ويُتوقع أن تكون الأجواء حارة ومغبرة نسبياً ورطوبة نسبية عالية في المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 34-39 درجة مئوية.



وحسب المركز ستكون الرياح نشطة إلى قوية على مدخل باب المندب، خليج عدن والسواحل الشرقية تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج، وقد يكون الموج أكثر ارتفاعاً وأشد اضطرباً في أرخبيل سقطرى.



وحذر المركز المواطنين في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية من الأجواء الحارة، داعياً مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن بكافة أنواعها في أرخبيل سقطرى ومدخل باب المندب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة من اضطراب البحر وارتفاع الموج.



كما حذر المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية ومن الانهيارات الطينية أو الصخرية ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية أثناء وبعد هطول الأمطار.



وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي ، جاءت على النحو الآتي : صنعاء (سواد حزيز) : 13.6 ملم، صعدة : 5.7 ملم، المحويت : 0.8، عمران : 0.4.



كما هطلت أمطار رعدية متفرقة متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء متفرقة من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية .

