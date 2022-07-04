الإثنين, 04-يوليو-2022 الساعة: 04:35 م - آخر تحديث: 03:58 م (58: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي‮*
سوء نيه !!
وليد غالب
‬ماذا‮ ‬نريد‮ ‬من‮ ‬المنتديات؟‮ ‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الربيع العربي والادوار العلنية لدول الخليج.. ماذا نفهم من مؤشرات السلام عام 2022
أ. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
العسل اليمني..ضحية جشع المحطبين.. وانتكاسة في المردود الأقتصادي
عمار الأسودي
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
جيل الوحدة
أحمد الكبسي
الوحدة وتكالب الأعداء
يحيى‮ ‬العراسي‮ ‬
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
أخبار
المؤتمر نت - تحذير للمواطنين من استخدام اسطوانات غاز تالفة

تحذير هام للمواطنين من استخدام اسطوانات غاز تالفة

المؤتمرنت -
تحذير هام للمواطنين من استخدام اسطوانات غاز تالفة
حذرت الشركة اليمنية للغاز وأهابت بالمواطنين بعدم استخدام أسطوانات الغاز غير المطابقة للمواصفات والمقاييس حفاظاً على سلامتهم وأرواحهم.

وأوضح بيان صادر عن الشركة أنه سبق وأن وجهت الى جميع محطات الغاز المركزية بعد تعبئة تلك الأسطوانات وتحريزها وعدم تداولها وذلك لما تشكله تلك الأسطوانات من خطورة على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وأكدت البيان أن شراء الغاز من السوق السوداء والقيام بتفريغ الغاز من أسطوانة الى أخرى بطرق غير آمنة يعرض أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة للخطر .

وجددت الشركة مطالبتها للجهات ذات العلاقة والجهات الأمنية بعدم السماح بدخول أسطوانات الغاز غير المطابقة للمواصفات والمقاييس وضبطها ومصادرتها حرصاً على أرواح المواطنين .

وأوضحت الشركة اليمنية للغاز أنها تخلي مسئوليتها القانونية في حال حدوث أي انفجارات أو كوارث أو حرائق بسبب شراء الغاز من السوق السوداء أو استخدام تلك الأسطوانات غير المطابقة للمواصفات أو القيام بتفريغ الغاز من أسطوانة الى أخرى.

ولفتت البيان إلى أن البلاغات الواردة للشركة اليمنية للغاز والنزول الميداني لموظفي الشركة الى السوق المحلية للاطلاع على مدى استقرار الوضع التمويني لمادة الغاز البترولي المسال تفيد بانتشار ظاهرة السوق السوداء لبيع الغاز وتداول أسطوانات جديدة مجهولة المنِشأ وغير مطابقة للمواصفات المعتمدة من قبل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس.

وأشار إلى أن تلك البلاغات أفادت أيضا بقيام العديد من تجار السوق السوداء بتفريغ مادة الغاز المنزلي المسال من الأسطوانات المطابقة للمواصفات الى الأسطوانات غير مطابقة للمواصفات والقيام بذلك في الأماكن العامة وبأدوات ومعدات غير آمنة .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: استقالة هاني شاكر من قبل نقابة الموسيقيين
محافظات: إب.. ضبط 10 مخالفات تموينية في الظهار
أخبار: قوى العدوان تنتهك الهدنة بـ171 خرقاً في 8 محافظات
أخبار: إصابة طالبتين بانهيار سقف صالة النخبة في صنعاء
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضًا
عربي ودولي: غزة.. الاحتلال يُهاجم مراكب الصيادين
أخبار: تمديد قرار تخفيض المخالفات المرورية إلى 12 أغسطس
رياضة: الأهلي يتوج بكأس اليوم العالمي لمكافحة المخدرات
أخبار: إصابة مواطنين اثنين بانفجار لغم في الحديدة
علوم وتقنية: «واتساب» يعتزم اطلاق ميزة جديدة تفاعلية
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي الصحافي القرشي بوفاة والدته
أخبار: توقعات باستمرار هطول الامطار على عدة محافظات
أخبار: المهرجان الوطني للعسل اليمني.. نظرة بين الواقع والطموح
عربي ودولي: هدم 80 منزلًاً بالقدس وإبعاد 797 فلسطينيًا
اقتصاد: الذهب يُسجل خسائر أسبوعية
أخبار: دراسة تفتح باب الأمل.. عسل النحل ينقذ حياة النساء
أخبار: قوى العدوان ترتكب 171 خرقاً للهدنة الإنسانية
أخبار: الأمين العام المساعد يواسي آل صاحي
عربي ودولي: شرطة تونس تعتقل خلية إرهابية
رياضة: ميلان يتعاقد نهائيا مع فلورنتسي
رياضة: هداف عربي بالمرتبة 4 كأعلى أجر في العالم
أخبار: دعوات لتوفير أجهزة كشف الالغام والقنابل العنقودية
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفرقة على 13 محافظة
علوم وتقنية: أخطاء مميتة يرتكبها المصابون بارتفاع ضغط الدم
أخبار: المصائد تدين التهجير القسري لسكان “عبد الكوري”
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022