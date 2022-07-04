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المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 169 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية

قوى العدوان ترتكب 169 خرقاً للهدنة الإنسانية

المؤتمرنت -
قوى العدوان ترتكب 169 خرقاً للهدنة الإنسانية
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 169 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 48 خرقاً بتحليق الطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة وجبهات الحدود.

وأكد المصدر رصد 5 خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع للمرتزقة على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية شمال وشمال غرب مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وأشار المصدر إلى أنه تم تسجيل خرق لمرتزقة العدوان باستحداث تحصينات بمحيط مدينة مأرب، وخرق بعملية تسلل لمجموعة من المرتزقة باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في حومرة بمحافظة تعز.

وبين أنه تم رصد 81 خرقاً بإطلاق النار بشكل مكثف على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة والضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.

ولفت المصدر إلى تسجيل 33 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الحديدة وجبهات الحدود، حيث استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي والعكد وفي ملعاء بمحافظة مأرب، كما استهدف قصف مدفعي مكثف للمرتزقة مواقع الجيش واللجان في الأحطوب بمحافظة تعز، وفي حرض وبني حسن بمحافظة حجة.

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان في منبه والمدافن والملاحيظ بمحافظة صعدة، وفي شمال مديرية حيس بمحافظة الحديدة، في حين استهدف قصف مدفعي مكثف لعناصر المرتزقة، مواقع قوات الجيش واللجان الشعبية في الصخرة بعسير وفي العمود بوادي جارة وجبل تويلق بجيزان.








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