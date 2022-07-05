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المؤتمر نت - عقدت الهيئة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام اجتماعا لها صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة صنعاء برئاسة النائب الأول لرئيس المؤتمر رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي

الهيئة البرلمانية تؤيد قرارات رئيس المؤتمر بحق المخالفين وآخرهم الزنم

المؤتمرنت -
الهيئة البرلمانية تؤيد قرارات رئيس المؤتمر بحق المخالفين وآخرهم الزنم
عقدت الهيئة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام اجتماعا لها صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة صنعاء برئاسة النائب الأول لرئيس المؤتمر رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي والأمين العام للمؤتمر غازي احمد علي محسن وبحضور رئيس الهيئة عزام صلاح .

وقد هنأت الهيئة البرلمانية جماهير الشعب اليمني وفي مقدمتهم قيادات وقواعد وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه بمناسبة قدوم عيد الاضحى المبارك.

واستعرض الاجتماع التطورات على الساحة الوطنية والتنظيمية حيث قدم النائب الأول لرئيس المؤتمر والأمين العام شرحا مفصلا عن اخر المستجدات الراهنة المتعلقة بالوضع السياسي وما يخص القضايا الوطنية ومنها ما يتعلق بالهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة حيث شدد الاجتماع على أهمية تنفيذ كامل بنود الهدنة وفي مقدمتها الرحلات من مطار صنعاء والسماح بدخول المشتقات النفطية والسلع الغذائية من ميناء الحديدة .
وأشاروا إلى المؤامرات والمخططات التي تستهدف المؤتمر من الخارج ومن الداخل وما يقوم به بعض مرضى النفوس من تحركات تحاك ضد الوحدة التنظيمية للمؤتمر والتي تأتي امتدادا للمؤامرات التي تستهدف المؤتمر منذ العام ٢٠١٢م وما قبلها .

وكان رئيس الهيئة البرلمانية عزام صلاح قدم تقريرا عما قامت به الهيئة واعضائها فيما يتعلق بالاداء البرلماني خلال الفترة الماضية واسهاماتهم فيما يخص العمل التشريعي تحت قبة البرلمان مثمنا مواقفهم الوطنية والتنظيمية وانحبازهم إلى صفوف الشعب اليمني في مواجهة العدوان وتحالفه ومخططاتهم الرامية الي تقسيم اليمن وتمزيقه .

وأشار صلاح الى ما يبذله الاعضاء فيما يخص الجانب التنظيمي والتفافهم خلف قيادة المؤتمر ممثلة برئيسه الشيخ صادق بن أمين أبوراس وتجسيد مواقف المؤتمر الوطنية والتنظيمية بشكل يعكس حقيقة الولاء والانتماء الوطني لأعضاء الهيئة البرلمانية .

وشددت الهيئة البرلمانية على أهمية دور الاعضاء في العمل التشريعي وبما يحافظ على النصوص الدستورية ويمنع مخالفتها .

وفي الجانب التنظيمي أكد الاجتماع ضرورة تفعيل عمل ونشاط الهيئة خلال الفترة القادمة وضرورة الالتزام بدورية الاجتماعات .

وبارك الاجتماع كل خطوات و قرارات رئيس المؤتمر الشيخ صادق امين ابوراس الهادفة إلى الحفاظ على الوحدة التنظيمية للمؤتمر والإجراءات الجزائية المتخذة بحق المخالفين للنظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه معلنا تأييد الهيئة الكامل لقرار رئيس المؤتمر بفصل عضو اللجنة الدائمة علي محمد الزنم جراء ما ارتكبه من مخالفات كما تضمنها قرار الفصل .

هذا وقد انتخبت الهيئة كلا من الشيخ محمد امين باشا نائبا لرئيس الكتلة والمهندس علي الكبودي مقررا للكتلة .








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