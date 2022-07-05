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المؤتمر نت - الأرصاد يحذر من استمرار الأجواء الحارة والمغبرة

الأرصاد يحذر من استمرار الأجواء الحارة والمغبرة

المؤتمرنت -
الأرصاد يحذر من استمرار الأجواء الحارة والمغبرة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة والمغبرة نسبياً في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية، وهطول الأمطار المتفرقة على المناطق الجبلية الغربية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة والمغبرة نسبياً نهاراً تؤثر على المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 38-45 درجة مئوية، وعلى أرخبيل سقطرى والمناطق الساحلية كافة وتتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و39 درجة مئوية.

وأشار إلى هبوب رياح شديدة السرعة واضطراب البحر وارتفاع الموج في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والشريط الساحلي الشرقي والجنوبي ومدخل باب المندب.

وحسب المركز من المحتمل هطول أمطار متفرقة أقل غزارة من الأيام القليلة الماضية وذلك على المناطق الجبلية الغربية من صعدة شمالاً إلى تعز جنوباً وخاصة على تعز، إب ، الضالع ، ريمة، المحويت وحجة ومناطق من غرب ذمار وصنعاء وعمران وصعدة.

وقد تشمل الأمطار الهضاب الداخلية في جنوب البيضاء وشمال أبين ومرتفعات كل من شبوة وحضرموت، كما قد تطال الأمطار المتفرقة أجزاء من الساحل الغربي والمناطق المقابلة له.

وحذر المركز المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والساحلية أو الذاهبين إليها من الطقس المغبرنسبياً والحار والشديد الحرارة ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية.

كما حذر من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والشريط الساحلي الشرقي والجنوبي ومدخل باب المندب.

ونبه المركز من جريان السيول في الشعاب والوديان في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها ومن الانهيارات الطينية والصخرية ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية أثناء وبعد هطول الأمطار.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في المحويت : 0.8، كما هطلت أمطار متفرقة كانت خارج نطاق محطات الرصد.








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