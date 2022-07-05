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المؤتمر نت - بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اليوم، صرف النصف الثاني من معاش شهر سبتمبر ٢٠١٨م للمتقاعدين المدنيين عبر مكاتب البريد في أمانة العاصمة والمحافظات

بدء صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين

المؤتمرنت -
بدء صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين
بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اليوم، صرف النصف الثاني من معاش شهر سبتمبر ٢٠١٨م للمتقاعدين المدنيين عبر مكاتب البريد في أمانة العاصمة والمحافظات.

وأكد رئيس الهيئة ابراهيم الحيفي، أنه تم استكمال الإجراءات وضخ المبالغ النقدية للبريد للبدء بعملية الصرف اعتباراً من اليوم الثلاثاء، داعياً المتقاعدين ووكلاء المستفيدين التوجه إلى مكاتب البريد مصطحبين الوثائق المطلوبة.

وثمن كافة الجهود التي ساهمت في تجاوز الصعوبات والتعقيدات الناتجة عن تفاقم وزيادة مشكلة نقص السيولة النقدية التي تعاني منها البلاد بسبب نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن فضلاً عن السياسات العدوانية الممنهجة على الاقتصاد الوطني التي أدت إلى أزمات كارثية في كافة القطاعات الخدمية والإنسانية والمصرفية.

وأشار الحيفي إلى أن الهيئة وفي إطار اهتمامها المستمر بشريحة المتقاعدين والتخفيف الدائم عن معاناتها، تسعى جاهدة لانتظام صرف المعاشات التقاعدية رغم الصعوبات التي تواجهها.








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