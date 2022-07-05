المؤتمرنت -

صنعاء لـ"غريسلي": حريصون على منع حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر

عقدت اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر اليوم في العاصمة صنعاء اجتماعاً، مع الممثل المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية وليام ديفيد غريسلي، بحضور السفير الهولندي ومهندسين من شركة سميث سالفيدج الهولندية.



وفي الاجتماع تم الاتفاق على تنفيذ ما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة في مارس الماضي، المتمثل في توفير سفينة دائمة بديلة للخزان العائم صافر المتهالك بسبب منع التحالف من دخول المازوت الخاص بتشغيل المحركات، مما تسبب في توقف جميع أنظمة السفينة خصوصاً منظومة الغاز الخامل وتسبب أيضاً في سحب طاقم السفينة وتوقف أعمال الصيانة.



وبحسب اللجنة، ستقوم الأمم المتحدة بإرسال الخطة التشغيلية لعملية استبدال السفينة صافر ونقل النفط الخام من الخزان العائم صافر إلى السفينة البديلة مع ذكر الخيارات والطرق المتاحة لتثبيت السفينة البديلة.



واعتبرت هذه الخطوة دفعة قوية للمضي قدما لحل مشكلة صافر .. مشيدة بالجهود التي يبذلها الممثل المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية غريسلي في إنجاح العملية.



وعبرت اللجنة عن الثقة في إيفاء الأمم المتحدة بالتزاماتها وعدم تكرار ما حصل في النقاشات السابقة .. مؤكدة أن حكومة صنعاء ستقدم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح العملية حرصاً منها على منع حدوث كارثة بيئية تشمل البحر الأحمر والمنطقة.