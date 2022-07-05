المؤتمرنت -

قوى العدوان تخرق الهدنة وتقصف 8 محافظات يمنية

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 155 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 31 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي على أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، لحج، وجبهات الحدود.



وأشار المصدر إلى رصد خرق بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع للمرتزقة على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في مديرية مريس بمحافظة الضالع، وكذا رصد خرق باستحداث تحصينات في محيط مدينة مأرب.



ولفت إلى أنه تم رصد 102 خروقات بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.



وبين المصدر أنه تم تسجيل 20 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف صاروخي مواقع الجيش واللجان الشعبية شرق مديرية حيس بمحافظة الحديدة.



كما أشار المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي وصرواح وقرية الزور وفي ملعاء بمحافظة مأرب.



وذكر أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان في حرض وحيران والمزرق بمحافظة حجة، وفي المدافن والملاحيظ بمحافظة صعدة.



وأفاد المصدر بأن قصفاً مدفعياً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية شرق مديرية حيس بمحافظة الحديدة، وفي الفخيذة ووادي جارة في جيزان.