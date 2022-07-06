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أخبار
المؤتمر نت - توقعات بهطول أمطار على عدة محافظات يمنية

توقعات بهطول أمطار غزيرة على عدة محافظات يمنية

المؤتمرنت -
توقعات بهطول أمطار غزيرة على عدة محافظات يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تكاثر السحب وهطول أمطار أكثر غزارة على محافظتي المهرة وحضرموت، وأمطار متفرقة على محافظات عديدة، خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار أكثر غزارة على مناطق من محافظات المهرة وحضرموت، وأمطار متفرقة على المناطق الجبلية الغربية من صعدة شمالاً إلى لحج جنوباً وخاصة على محافظات تعز، إب، الضالع، ريمة، المحويت وحجة وعلى مناطق من غرب محافظات ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.

وقد تمتد الأمطار إلى الهضاب الداخلية لكل من جنوب البيضاء وشمال أبين، ومرتفعات شبوة وحضرموت، وقد تطال أجزاء من السواحل الغربية الجنوبية والشرقية والمناطق المقابلة لها.

وأشار المركز إلى أن الأجواء قد تكون حارة ومغبرة نسبياً نهاراً تؤثر على المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 38-45 درجة مئوية، وعلى أرخبيل سقطرى والمناطق الساحلية كافة وتتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و39 درجة مئوية.

ومن المحتمل هبوب رياح شديدة إلى قوية السرعة من 28 إلى 40 عقدة في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والشريط الساحلي الشرقي والجنوبي ومدخل باب المندب مما يؤدي إلى اضطراب البحر وارتفاع الموج الذي قد يصل إلى 9 أمتار وخاصة في أرخبيل سقطرى.

وحذر المركز المواطنين من جريان السيول في الشعاب والوديان في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها ومن الانهيارات الطينية والصخرية ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والساحلية أو الذاهبين إليها من الطقس المغبر نسبياً والحار ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية.

ونبه مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والشريط الساحلي الشرقي والجنوبي ومدخل باب المندب من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد المركز بهطول أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد الجوي خلال الـ 24 ساعة الماضية.








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