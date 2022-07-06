الأربعاء, 06-يوليو-2022 الساعة: 06:51 م - آخر تحديث: 06:34 م (34: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي‮*
سوء نيه !!
وليد غالب
‬ماذا‮ ‬نريد‮ ‬من‮ ‬المنتديات؟‮ ‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الربيع العربي والادوار العلنية لدول الخليج.. ماذا نفهم من مؤشرات السلام عام 2022
أ. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
العسل اليمني..ضحية جشع المحطبين.. وانتكاسة في المردود الأقتصادي
عمار الأسودي
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
جيل الوحدة
أحمد الكبسي
الوحدة وتكالب الأعداء
يحيى‮ ‬العراسي‮ ‬
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
أخبار
المؤتمر نت - السياسي الأعلى: عدم التزام العدوان ببنود الهدنة لا يشجع على بحث تجديدها

السياسي الأعلى: عدم التزام العدوان ببنود الهدنة لا يشجع على بحث تجديدها

المؤتمرنت -
السياسي الأعلى: عدم التزام العدوان ببنود الهدنة لا يشجع على بحث تجديدها
أكد المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس أن عدم التزام تحالف العدوان بتنفيذ جميع بنود الهدنة يعد مؤشرا سلبيا لا يشجع على استمرار النقاش لبحث أي تجديد للهدنة.

وأشار إلى أن الأساس الصحيح لأي عملية سلام مستقبلاُ هو وقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن ابتداء بالفتح الكلي والفوري لمطار صنعاء الدولي، وميناء الحديدة، وصرف مرتبات الموظفين، من إيرادات النفط والغاز.. مؤكدا أن تنفيذ تلك الخطوات يعتبر من القضايا الرئيسية الهامة والأساسية للتخفيف من معاناة المواطنين جراء العدوان والحصار.

ووقف الاجتماع أمام نتائج المحادثات التي تجريها اللجنة العسكرية في العاصمة الأردنية عمان حول فتح الطرقات وفي مقدمتها عدد من الطرق المؤدية الى مدينة تعز.

وجدد المجلس إدانته لتلكؤ الطرف الآخر عن فتح الطرقات في تعز وغيرها من المحافظات وطرحه لقضايا لا يمكن الانتقال إليها إلا بعد التدرج في فتح عدد من الطرق وتأمينها.. مشيرا إلى أن فتح طريق الحوبان يستوجب إخلاء مدينة تعز من المليشيات المسلحة وهو الأمر الذي يتهرب منه طرف المرتزقة.

كما أكد الاجتماع على أن المجلس السياسي الأعلى يدرس فتح عدد من الطرق في تعز من طرف واحد وأنه لن يقبل أن تمر أيام العيد ولا يزال المواطنون يعانون في حال استمرار تعنت طرف العدوان ورفضه لما قدمته صنعاء.

إلى ذلك اطلع الاجتماع على التقارير الاقتصادية وناقش الصعوبات المختلفة التي تواجهها بلادنا في هذا الملف جراء الحصار والعدوان، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، حيث طمأن المجلس في هذا السياق أبناء الشعب اليمني بأن أي زيادة تطرأ نتيجة لتغير أسعار المشتقات عالميا سيتم الرجوع عنها في حال انخفضت عالمياُ كون شركة النفط مجرد وسيط بين المواطنين والشركات المستوردة.

ورحب المجلس في هذا السياق بأي مقترحات عملية وواقعية من أي شركة أو جهة قادرة على المساهمة في التخفيف من معاناة المواطنين وكسر احتكار دول العدوان لبيع النفط وتقديم المشتقات النفطية للمواطنين بأسعار أقل مما هو قائم.

ولفت إلى أن العدوان أسهم بحصاره وإجراءاته المباشرة وغير المباشرة في زيادة الأعباء والكلف الكثيرة المضافة على النقل للمشتقات نتيجة احتجاز السفن وعرقلتها ورفع مبالغ التأمين عليها نتيجة الحصار المفروض على اليمن.. محملا تحالف العدوان مسئولية ارتفاع الأسعار واعتبارها جريمة تضاف لسجل جرائمه، كما أنه يواصل بالتوازي مع عدوانه وحصاره النهب والعبث بثروات اليمن من النفط والغاز والتي كانت ستسهم في تخفيف الأعباء والغلاء.

من جانب آخر اطلع المجلس السياسي الأعلى على عدد من التقارير حول الاستعدادات الأمنية المواكبة لعيد الأضحى المبارك.. وهنأ أبناء الشعب اليمني بحلول هذه المناسبة، راجيا من الله أن تعود على الشعب اليمني وأبناء الأمة بالخير والازدهار والتحرر والاستقلال.

ودعا المجلس إلى الافراج عن الأسرى حتى تستطيع الأسر لم شملها في هذه الأيام الفضيلة.. معتبرا أي عرقلة في هذا الملف الإنساني جريمة مدانة.

هذا وقد ناقش الاجتماع عدداً من القضايا المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: تتويج إيطاليا بدورة ألعاب البحر المتوسط
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب
عربي ودولي: الصين: مستعدون لبناء نظام عالمي أكثر عدالة
عربي ودولي: الرئيس التونسي يدعو للتصويت على الدستور
فنون ومنوعات: عضة كلب تحول رجلاً إلى وحش هائج
أخبار: الهيئة البرلمانية تؤيد قرارات رئيس المؤتمر بحق المخالفين وآخرهم الزنم
رياضة: برشلونة يعلن تعاقده مع فرانك كيسي
أخبار: قوى العدوان تخرق الهدنة وتقصف 8 محافظات
أخبار: صنعاء لـ"غريسلي": حريصون على منع حدوث كارثة
رياضة: غالتييه يخلف بوكيتينو في تدريب سان جيرمان
محافظات: شق شارع 40 في صنعاء بمبادرة ذاتية
أخبار: بدء صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين
اقتصاد: ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
عربي ودولي: معدل البطالة في العراق يسجل 16.5 %
أخبار: الأرصاد يحذر من استمرار الأجواء الحارة والمغبرة
أخبار: تصعيد عسكري بالحديدة.. 16 غارة على حيس
علوم وتقنية: أظافرك تكشف عن إصابتك بأمراض خطيرة
أخبار: قرار رئيس المؤتمر بشأن فصل العضو علي الزنم
عربي ودولي: إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال
أخبار: قوى العدوان ترتكب 169 خرقاً للهدنة الإنسانية
محافظات: حملة نظافة في شعوب وبني الحارث بالأمانة
اقتصاد: الذهب يتراجع مع ترقب زيادة أسعار الفائدة
فنون ومنوعات: بشعر مميز.. نوع جديد للسلطعون في أستراليا
رياضة: رونالدو يغيب عن تدريبات مانشستر يونايتد
مجتمع مدني: أسرار لمحاربة الشيخوخة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022