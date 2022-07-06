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المؤتمر نت - شهد مطار صنعاء الدولي اليوم وصول ومغادرة 560 مسافراً في رحلة الخطوط الجوية اليمنية

مطار صنعاء الدولي: وصول ومغادرة 560 مسافراً

المؤتمرنت -
مطار صنعاء الدولي: وصول ومغادرة 560 مسافراً
وصلت إلى مطار صنعاء الدولي، اليوم، رحلة الخطوط الجوية اليمنية القادمة من مطار الملكة علياء الأردني، وعلى متنها 285 راكبا.

وتلفت الطائرة نوع إيرباص 330، الخدمات الملاحية الجوية والارضية المعمول بكل كفاءه واقتدار ومهنية عالية وفقًا لما هو معمول في المطارات العالمية.

وأعرب القادمون عن أملهم في استمرار تسيير الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء ورفع الحصار عنه نهائيا، مؤكدين أن مطار صنعاء أثبت جهوزيته التشغيلية الفنية والمهنية لاستقبال كافة الرحلات.

ودعوا الأمم المتحدة لمضاعفة الرحلات والنظر في رحلة القاهرة التي لم ينفذ منها سوى رحلة واحدة منذ إعلان الهدنه الانسانية إلى اليوم.

كما غادرت مطار صنعاء الدولي اليوم رحلة الخطوط الجوية اليمنية إلى مطار الملكة علياء الأردني وعلى متنها 275 راكباً.

وأكد عدد من المغادرين أن فتح مطار صنعاء الدولي حق إنساني، ولا يجوز إغلاقه أمام المسافرين المدنيين وفقاً لما تضمنته المواثيق والاتفاقيات والأنظمة الدولية.

وأشاروا إلى سهولة الإجراءات المتبعة في المطار وتعامل العاملين الراقي مع القادمين والمغادرين .. لافتين إلى ضرورة استمرار الرحلات التجارية المدنية من وإلى مطار صنعاء الدولي، خاصة للمرضى والطلاب والمغتربين.

ودعوا إلى تسيير رحلات إلى القاهرة من مطار صنعاء الدولي والعودة.








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