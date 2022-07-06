المؤتمرنت -

اعلان هام للمواطنين من الهيئة العامة للبريد

أعلنت الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، استمرار تقديم خدماتها عبر مكاتب البريد بأمانة العاصمة والمحافظات قبل عيد الأضحى وخلال إجازة العيد.



وأوضح مدير عام الهيئة عمار وهان لوكالة سبأ الرسمية أن مكاتب البريد بالأمانة والمحافظات تواصل تقديم خدماتها يومي الخميس والجمعة في الفترتين الصباحية والمسائية.



وأشار إلى أن مكاتب البريد الرئيسية ستعمل خلال إجازة أيام عيد الأضحى لتسهيل تعاملات المواطنين وتلبية احتياجات العملاء في الحصول على الخدمات المالية والبريدية.

