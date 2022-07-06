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أخبار
المؤتمر نت - العدوان يحتجز “سندس” ويقتادها إلى قبالة نجران

تحالف العدوان يحتجز “سندس” ويقتادها قسرا إلى قبالة نجران

المؤتمرنت -
تحالف العدوان يحتجز “سندس” ويقتادها قسرا إلى قبالة نجران
قالت شركة النفط اليمنية إن تحالف العدوان بقيادة أمريكا احتجز سفينة بنزين جديدة في خرق واضح للهدنة المعلن عنها.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل أن تحالف العدوان بالتزامن مع إفراجه عن سفينة الديزل "سي هارت" احتجز سفينة البنزين "سندس" في خرق جديد وواضح للهدنة الأممية.

وأشار إلى أن تحالف العدوان اقتاد السفينة "سندس" قسراً إلى قبالة سواحل جيزان رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول أممية .. مؤكداً أن الأمم المتحدة لم تضع حداً لأعمال القرصنة سواء قبل الهدنة المعلن عنها أو أثنائها.








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