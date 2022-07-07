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المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى العميد الدكتور

الأمين العام يعزي العميد ناجي ربيد بوفاة والدته

المؤتمرنت -
الأمين العام يعزي العميد ناجي ربيد بوفاة والدته
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى العميد الدكتور/ ناجي احمد ربيد، وإخوانه، وكافة افراد الاسرة بمديرية نهم محافظة صنعاء، وذلك بوفاة والدته الفاضلة.

وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته بهذا المصاب الجلل.. مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".








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