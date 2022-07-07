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المؤتمر نت - غارة للطيران الاستطلاعي على محافظة تعز وأربع غارات على محافظة الحديدة و44 عملية تحليق للطيران

تحليق للطيران في اجواء 7 محافظات .. تسجيل 149 خرقاً للهدنة

المؤتمرنت -
تحليق للطيران في اجواء 7 محافظات .. تسجيل 149 خرقاً للهدنة
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 149 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في غارة للطيران الاستطلاعي على محافظة تعز وأربع غارات على محافظة الحديدة و44 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي بأجواء محافظات مأرب، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.

وأكد المصدر أنه تم تسجيل خرقين لمرتزقة العدوان باستحداث تحصينات قتالية في محافظة الحديدة وجبهات الحدود، وخرق بعملية تسلل في محافظة الضالع، بالإضافة إلى رصد تعزيزات عسكرية للمرتزقة في تعز.

وبين المصدر أن مرتزقة العدوان ارتكبوا 21 خرقاً بقصف مدفعي على مواقع الجيش واللجان في محافظات مأرب وحجة وصعدة والحديدة وجبهات الحدود.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت إلى أنه تم رصد 75 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.








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