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المؤتمر نت - وجه رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابوراس رسالة تهنئة ومباركة بحلول عيد الاضحى المبارك 1443هـ إلى أبناء شعبنا اليمني العظيم وإلى كافة قيادات وقواعد وكوادر وأعضاء وأنصار

رئيس المؤتمر يهنىء الشعب اليمني والمؤتمريين بحلول عيد الأضحى المبارك (برقية)

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يهنىء الشعب اليمني والمؤتمريين بحلول عيد الأضحى المبارك (برقية)
وجه رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابوراس رسالة تهنئة ومباركة بحلول عيد الاضحى المبارك 1443هـ إلى أبناء شعبنا اليمني العظيم وإلى كافة قيادات وقواعد وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي.. فيما يلي نصها:
بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك 1443هـ يسرني باسمي ونيابة عن قيادات المؤتمر كافة أن أعبر عن خالص التهاني إلى كافة أبناء الشعب اليمني الصامد والصابر وإلى قيادات وكوادر وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بهذه المناسبة الدينية العظيمة التي كانت وستظل مقرونة بأحد اهم اركان ديننا الاسلامي الحنيف وهو ركن (الحج) الذي يمثل صورة من صور الاتحاد والتأخي والمساواة والتسامح بين المسلمين ومدرسة يجب ان يتعلم منها الجميع احد صور الاتحاد والتأخي بين المسلمين ومدرسة يجب ان نتعلم منها جميعنا كيفية نبذ خلافاتنا واختلافاتنا بالحوار واللقاء .

ولعله من المؤسف ان يستمر منع ابناء شعبنا اليمني العظيم ووضع العراقيل العديدة امامه من تأدية هذا الركن من اركان الاسلام لأسباب مرتبطة بالعدوان الغاشم والحصار الظالم .
ان المؤتمر الشعبي العام وهو يؤكد على مواقفه في الدفاع عن الثوابت الوطنية ممثلة بالثورة والجمهورية والوحدة والنظام الديمقراطي ويجدد موقفه في قدسية الدفاع عن الوطن ووحدته واستقلاله وسيادته فانه وفي الوقت نفسه سيظل داعية سلام وحوار ومساندا لأي جهد من شانه السعي لإيقاف العدوان ورفع الحصار وتحقيق سلام عادل وشامل ،مجددين موقفنا المؤيد والمساند لاستمرار الهدنة التي ترعاها الامم المتحدة وداعين الى تنفيذ كافة بنودها والتزاماتها وخصوصا تلك المتعلقة بالجانب الانساني وابرزها الرحلات عبر مطار صنعاء ،والسماح الكامل بدخول المشتقات النفطية والسلع والبضائع الغذائية والتجارية والدوائية عبر ميناء الحديدة دون اية قيود، وكذلك فتح كل الطرق والممرات بين المحافظات والمدن اليمنية وبما يكفل لكافة اليمنيين سهولة التنقل وحرية الحركة داخل وطنهم .

كما أننا في المؤتمر نبارك مبادرة المجلس السياسي الاعلى لفتح طريق الخمسين الستين في تعز من جانب واحد وذلك لتخفيف معاناة أبناء محافظة تعز في ظل تعنت العدوان ومرتزقته عن قبول المبادرات التي طرحتها اللجنة العسكرية خلال الفترة الماضية .

ختاماً أكرر التهاني والتبريكات لكم بحلول عيد الاضحى المبارك، سائلاً الله العلي القدير الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، والحرية للأسرى ،وان يمن على الجميع بالصحة والعافية .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صادق بن امين ابوراس
رئيس المؤتمر الشعبي العام








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