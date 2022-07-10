الأحد, 10-يوليو-2022 الساعة: 12:42 م - آخر تحديث: 12:33 م (33: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي‮*
سوء نيه !!
وليد غالب
‬ماذا‮ ‬نريد‮ ‬من‮ ‬المنتديات؟‮ ‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الربيع العربي والادوار العلنية لدول الخليج.. ماذا نفهم من مؤشرات السلام عام 2022
أ. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
العسل اليمني..ضحية جشع المحطبين.. وانتكاسة في المردود الأقتصادي
عمار الأسودي
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
جيل الوحدة
أحمد الكبسي
الوحدة وتكالب الأعداء
يحيى‮ ‬العراسي‮ ‬
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
أخبار
المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابو راس، برقيات التهاني من رؤوسا فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات بمناسبة حلول عيدالاضحى المبارك، الـ10 من شهر

اشادت بقيادته.. فروع المؤتمربالمحافظات تهنئ ابو راس بعيد الاضحى

المؤتمرنت -
اشادت بقيادته.. فروع المؤتمربالمحافظات تهنئ ابو راس بعيد الاضحى
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابو راس، برقيات التهاني من رؤوسا فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات بمناسبة حلول عيدالاضحى المبارك، الـ10 من شهر ذي الحجة 1443هـ، الموافق 9 يوليو 2022م.

وبهذه المناسبة رفعت قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام بعموم المحافظات ، باسمائها ونيابة عن كافة قيادات وأعضاء وقواعد وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات، أحر وأصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية الغالية، التي تأتي هذا العام في ظل استمرار تحالف العدوان والحصار على اليمن للعام السابع على التوالي.




واكدت برقيات التهاني على أهمية تنفيذ كامل بنود الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، منذ مطلع نيسان / ابريل 2022م، وفي مقدمتها الرحلات من مطار صنعاء والسماح بدخول المشتقات النفطية والسلع الغذائية الى ميناء الحديدة.

وفيما اشارت البرقيات الى المواقف الوطنية والسيرة النضالية وقيم الوفاء والثبات ووقوفه في صف الوطن وابناء الشعب، اشادت كذلك، بالادارة الرشيدة والارادة الشجاعة لرئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، خلال توليه شئون المؤتمر في أحلك الظروف وفي مرحلة زمنية عاصفة ومصيرية للمؤتمر والوطن اليمني بشكل عام .


واعتبرت قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام في المحافظات استمرار محاولات استهداف الوحدة التنظيمية للمؤتمر من الخارج ومن الداخل، إنما تأتي امتدادا للمؤامرات التي تستهدف المؤتمر منذ العام ٢٠١٢م وما قبلها، كتنظيم سياسي جماهيري قائم على الوسطية والاعتدال والحوار وقبول الآخر، ونبذ كافة اشكال التطرف والارهاب والنعرات المناطقية والجهوية.

وجدد رؤوساء فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات، تأكيدهم الولاء والوفاء لقيادات المؤتمر الشعبي العام المنتخبة من اللجنة الدائمة، وتمسكهم والتزامهم بمبادئ الميثاق الوطني، ووقوفهم في وجه كل المؤامرات التي تحاك ضد الوطن ووحدته وأمنه واستقراره.

سائلين المولى - عز وجل- ان يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والبركات والصحة والعافية، (وعلى أبناء شعبنا ووطننا الغالي وتنظيمنا الرائد بالتقدم والتطور والازدهار والنماء والأمن والاستقرار)، والنصر المبين لشعبنا وبلادنا على الغزاة والمحتلين والمعتدين ، مبتهلين بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
محافظات: مؤتمر البيضاء يعزي بوفاة القيادي المناظل علي عشيش بمدينة رداع
أخبار: الأمين العام يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بعيد الاضحى
أخبار: رئيس المؤتمر يهنىء السيد عبدالملك الحوثي بعيد الاضحى
أخبار: رئيس المؤتمر يهنىء الشعب اليمني والمؤتمريين بحلول عيد الأضحى المبارك (برقية)
أخبار: المؤتمر : فيديو البركاني قديم وقد تم فصله من المؤتمر وعلاقتنا مع الانصار استراتيجية
أخبار: تحليق للطيران في اجواء 7 محافظات .. تسجيل 149 خرقاً للهدنة
أخبار: الرزامي يأسف لغياب الطرف الآخرفي مفاوضات فتح الطرق
أخبار: تعميم هام من شرطة المرور
مجتمع مدني: نقابة الصحفيين اليمنيين تنعي الصحفي صالح الحميدي
أخبار: الأمين العام يعزي العميد ناجي ربيد بوفاة والدته
أخبار: ايام الحج.. حجاج بيت الله الحرام يبدأون مناسكهم بيوم التروية
أخبار: عواصف رعدية ممطرة على 7 محافظات يمنية
أخبار: قوى العدوان ترتكب 175 خرقاً للهدنة الإنسانية
أخبار: مؤتمر الجوف يؤيد قرار فصل الزنم ويدعو إلى اليقظة
أخبار: مؤتمريو حجة يؤيدون قرار فصل علي الزنم
أخبار: السياسي الأعلى يعلن فتح طريق الخمسين- الستين
أخبار: مؤتمر جامعة صنعاء يؤيد قرار فصل علي الزنم
أخبار: مؤتمر الأمانة يبارك قرار رئيس المؤتمر بحق الزنم
أخبار: تحالف العدوان يحتجز سفنية البنزين "سندس"
أخبار: اعلان هام للمواطنين من الهيئة العامة للبريد
أخبار: مطار صنعاء: وصول ومغادرة 560 مسافراً
أخبار: السياسي الأعلى: عدم التزام العدوان ببنود الهدنة لا يشجع على بحث تجديدها
أخبار: مؤتمريو ذمار يباركون القرارات بحق المخالفين وآخرهم الزنم
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدربه سالم الربيزي
رياضة: تتويج إيطاليا بدورة ألعاب البحر المتوسط
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022