المؤتمرنت -

الشريف يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى

رفع الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف ، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.. فيما يلي نصها:



الاخ الشيخ/ صادق بن أمين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - الأكرم



يطيب لى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1443 هجرية، أن اتقدم اليكم بخالص التهاني وعظيم التبريكات بهذه المناسبة الدينية الغالية على قلوبنا.

وهي مناسبة لنعبر من خلالها عن شعورنا بالفخر والإعتزاز لمواقفكم الوطنية الجسورة المنتصرة للوطن وحنكتكم السياسية وحكمتكم في قيادة تنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام، مجسدين قيم ومبادئ الميثاق الوطني بروح مسئولية ووطنية عالية.

سائلاً المولى العلي القدير أن تكون هذه المناسبة بداية لتحقيق النصر والأمن والسلام للشعب اليمني، وان يعيدها عليكم بموفور الصحة والسعادة، وكل عام وأنتم بخير،،،

أخوكم /

الشيخ/ خالد عبدالوهاب الشريف

الامين العام المساعد للشؤون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام