الأحد, 10-يوليو-2022 الساعة: 02:13 م - آخر تحديث: 12:33 م (33: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي‮*
سوء نيه !!
وليد غالب
‬ماذا‮ ‬نريد‮ ‬من‮ ‬المنتديات؟‮ ‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الربيع العربي والادوار العلنية لدول الخليج.. ماذا نفهم من مؤشرات السلام عام 2022
أ. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
العسل اليمني..ضحية جشع المحطبين.. وانتكاسة في المردود الأقتصادي
عمار الأسودي
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
جيل الوحدة
أحمد الكبسي
الوحدة وتكالب الأعداء
يحيى‮ ‬العراسي‮ ‬
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
أخبار
المؤتمر نت - رفع الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف ، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، بمناسبة حلول عيد الأضحى

الشريف يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى

المؤتمرنت -
الشريف يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
رفع الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف ، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.. فيما يلي نصها:

الاخ الشيخ/ صادق بن أمين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - الأكرم

يطيب لى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1443 هجرية، أن اتقدم اليكم بخالص التهاني وعظيم التبريكات بهذه المناسبة الدينية الغالية على قلوبنا.
وهي مناسبة لنعبر من خلالها عن شعورنا بالفخر والإعتزاز لمواقفكم الوطنية الجسورة المنتصرة للوطن وحنكتكم السياسية وحكمتكم في قيادة تنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام، مجسدين قيم ومبادئ الميثاق الوطني بروح مسئولية ووطنية عالية.
سائلاً المولى العلي القدير أن تكون هذه المناسبة بداية لتحقيق النصر والأمن والسلام للشعب اليمني، وان يعيدها عليكم بموفور الصحة والسعادة، وكل عام وأنتم بخير،،،
أخوكم /
الشيخ/ خالد عبدالوهاب الشريف
الامين العام المساعد للشؤون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
محافظات: مؤتمر البيضاء يعزي بوفاة القيادي المناظل علي عشيش بمدينة رداع
أخبار: الأمين العام يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بعيد الاضحى
أخبار: رئيس المؤتمر يهنىء السيد عبدالملك الحوثي بعيد الاضحى
أخبار: رئيس المؤتمر يهنىء الشعب اليمني والمؤتمريين بحلول عيد الأضحى المبارك (برقية)
أخبار: المؤتمر : فيديو البركاني قديم وقد تم فصله من المؤتمر وعلاقتنا مع الانصار استراتيجية
أخبار: تحليق للطيران في اجواء 7 محافظات .. تسجيل 149 خرقاً للهدنة
أخبار: الرزامي يأسف لغياب الطرف الآخرفي مفاوضات فتح الطرق
أخبار: تعميم هام من شرطة المرور
مجتمع مدني: نقابة الصحفيين اليمنيين تنعي الصحفي صالح الحميدي
أخبار: الأمين العام يعزي العميد ناجي ربيد بوفاة والدته
أخبار: ايام الحج.. حجاج بيت الله الحرام يبدأون مناسكهم بيوم التروية
أخبار: عواصف رعدية ممطرة على 7 محافظات يمنية
أخبار: قوى العدوان ترتكب 175 خرقاً للهدنة الإنسانية
أخبار: مؤتمر الجوف يؤيد قرار فصل الزنم ويدعو إلى اليقظة
أخبار: مؤتمريو حجة يؤيدون قرار فصل علي الزنم
أخبار: السياسي الأعلى يعلن فتح طريق الخمسين- الستين
أخبار: مؤتمر جامعة صنعاء يؤيد قرار فصل علي الزنم
أخبار: مؤتمر الأمانة يبارك قرار رئيس المؤتمر بحق الزنم
أخبار: تحالف العدوان يحتجز سفنية البنزين "سندس"
أخبار: اعلان هام للمواطنين من الهيئة العامة للبريد
أخبار: مطار صنعاء: وصول ومغادرة 560 مسافراً
أخبار: السياسي الأعلى: عدم التزام العدوان ببنود الهدنة لا يشجع على بحث تجديدها
أخبار: مؤتمريو ذمار يباركون القرارات بحق المخالفين وآخرهم الزنم
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدربه سالم الربيزي
رياضة: تتويج إيطاليا بدورة ألعاب البحر المتوسط
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022