الإثنين, 11-يوليو-2022 الساعة: 01:03 م - آخر تحديث: 12:18 م (18: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي‮*
سوء نيه !!
وليد غالب
‬ماذا‮ ‬نريد‮ ‬من‮ ‬المنتديات؟‮ ‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الربيع العربي والادوار العلنية لدول الخليج.. ماذا نفهم من مؤشرات السلام عام 2022
أ. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
العسل اليمني..ضحية جشع المحطبين.. وانتكاسة في المردود الأقتصادي
عمار الأسودي
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
جيل الوحدة
أحمد الكبسي
الوحدة وتكالب الأعداء
يحيى‮ ‬العراسي‮ ‬
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
أخبار
المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبوراس برقية تهنئة بمناسبة عيد

البريهي تهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى

المؤتمرنت -
البريهي تهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبوراس برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى من احلام البريهي عضو اللجنة العامة جاء فيها :
الاخ المناضل /الشيخ صادق بن امين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام

الاخوة المناضلين نواب رئيس المؤتمر الشعبي العام

الاخ امين عام المؤتمر،الشعبي العام

الاخوة أعضاء اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام

الاخوة أعضاء الأمانة العامة
الاخوة أعضاء اللجنتين،الدائمة الرئيسية والمحلية

الاخوة أعضاء المؤتمر الشعبي العام

الاخوة مناصري ومحبي المؤتمر الشعبي العام

الاخوة أبناء شعبنا اليمني العظيم

الاخوة في الأمة العربية والإسلامية جمعاء،
يسرنا أن نتفدم إليكم اطيب التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك هذا الشهر الذي تقام به شعائر الحج المقدسة في ديننا الاسلامي السمح والتى تعلمنا درس العفو والتسامح التي تضمنه حجة الوداع في قول رسولنا الكريم (اذهبوا فأنتم الطلقاء ) كأعظم وأكرم عفو فيمن كانوا قد اذوا رسول الله. ورسالته السماوية بشتى أنواع الاذأ. الا ان رسولنا الكريم تجاوز ذلك و ارسى العفو كأسمى مبادىء شريعتنا الإسلامية السمحاء

وبذلك يجب على كاافة المؤمنين بهذة الرسالة السماوية وبرسول الله أن ينفذون نهجه،وتشريعه المبني على العفو والتسامح والتآزر،،والتوجه نحو نبذ أسباب الفرقة، والخصام، والانتقام والسير نحو الترابط الاخوي والإنساني والديني وما يحفظ مصالح الأمة ويضمن رخائها ويعصم دمائها. ويجمع الناس على كلمة سواء هدفها الخير ومنهجها العدالة والمساواة كاهم مبادىء ديننا الاسلامي الحنيف،

اننا وفي هذة الايام المقدسة،ننظر بامل، أن تتعزز بوادر الوئام والسلام بين كافة الفرقاء السياسين وعليه بين كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم

وانا اذ ننظر باعتزاز لما يتصدره تنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام برئاسة الشيخ صادق بن امين ابو راس ومعه كافة قيادات المؤتمر في تثبيت دعائم السلام فإنا ندعو الله أن يوفقهم ويوفق كافة مساعي السلام من حيث اتت ونشد على كافة الأيادي الساعية له ونعاهدهم أن نكون خير سند لما فيه الخير والرفاه لهذة الأمة الكريمة
ولا يسعنا في ختام هذا الا نسأل الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم وان يعيد علينا هذة المناسبة الدينية المقدسة وفد نال شعبنا اليمني حقه في السلام والحياة الهانئه

دمتم ودام وطننا سباقا لكل مافيه الخير والصلاح للانسانية جمعاء

د/احلام البريهي
عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام
وكيل وزارة الشباب والرياضة








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: اشادت بقيادته.. فروع المؤتمربالمحافظات تهنئ ابو راس بعيد الاضحى
محافظات: مؤتمر البيضاء يعزي بوفاة القيادي المناظل علي عشيش بمدينة رداع
أخبار: رئيس المؤتمر يتلقى برقية تهنئة بعيد الاضحى من السيد عبدالملك الحوثي
أخبار: الدكتور لبوزة يهنئ رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق ابو راس  بعيد الاضحى
أخبار: الأمين العام يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بعيد الاضحى
أخبار: رئيس المؤتمر يهنىء السيد عبدالملك الحوثي بعيد الاضحى
أخبار: رئيس المؤتمر يهنىء الشعب اليمني والمؤتمريين بحلول عيد الأضحى المبارك (برقية)
أخبار: المؤتمر : فيديو البركاني قديم وقد تم فصله من المؤتمر وعلاقتنا مع الانصار استراتيجية
أخبار: تحليق للطيران في اجواء 7 محافظات .. تسجيل 149 خرقاً للهدنة
أخبار: الرزامي يأسف لغياب الطرف الآخرفي مفاوضات فتح الطرق
أخبار: تعميم هام من شرطة المرور
مجتمع مدني: نقابة الصحفيين اليمنيين تنعي الصحفي صالح الحميدي
أخبار: الأمين العام يعزي العميد ناجي ربيد بوفاة والدته
أخبار: ايام الحج.. حجاج بيت الله الحرام يبدأون مناسكهم بيوم التروية
أخبار: عواصف رعدية ممطرة على 7 محافظات يمنية
أخبار: قوى العدوان ترتكب 175 خرقاً للهدنة الإنسانية
أخبار: مؤتمر الجوف يؤيد قرار فصل الزنم ويدعو إلى اليقظة
أخبار: مؤتمريو حجة يؤيدون قرار فصل علي الزنم
أخبار: السياسي الأعلى يعلن فتح طريق الخمسين- الستين
أخبار: مؤتمر جامعة صنعاء يؤيد قرار فصل علي الزنم
أخبار: مؤتمر الأمانة يبارك قرار رئيس المؤتمر بحق الزنم
أخبار: تحالف العدوان يحتجز سفنية البنزين "سندس"
أخبار: اعلان هام للمواطنين من الهيئة العامة للبريد
أخبار: مطار صنعاء: وصول ومغادرة 560 مسافراً
أخبار: السياسي الأعلى: عدم التزام العدوان ببنود الهدنة لا يشجع على بحث تجديدها
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022