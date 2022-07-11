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المؤتمر نت - دتلقى الشيخ صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية

الرهوي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى

المؤتمرنت -
الرهوي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
دتلقى الشيخ صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، من عضو المجلس السياسي- عضو اللجنة العامة للمؤتمر أحمد غالب الرهوي، ومن خلاله إلى قيادات وقواعد وأنصار المؤتمر والشعب اليمني عامة، وجيشه الباسل ولجانه الشعبية.

وأكد الرهوي أن هذه المناسبة الدينية العظيمة محطة للعودة إلى قيم التآخي والتسامح والتكافل، وإزالة الفوارق والتمايزات بين المسلمين، وتعزيز روح التضحية التي جسدها أبو الأنبياء إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام.
وعبر الرهوي عن الأسف لتفرد النظام السعودي باتخاذ القرارات المتعلقة بالحج والمشاعر المقدسة، رغم أنها تعد شأنا إسلاميا عاما، لا قضية سيادية سعودية، مشيرا إلى حرمان مئات الآلاف من أداء فريضة الحج بمبررات واهية، والاقتصار على أقل من (900) ألف حاج من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى تعيين خطيب ليوم عرفة من دعاة التطبيع تماشيا مع الاتجاه السعودي في التقارب مع العدو الصهيوني، وهو ماعارضه وأنكره العلماء في اليمن وعدد من الدول الإسلامية.

وأشاد الرهوي في البرقية بالتاريخ النضالي لرئيس المؤتمر، مؤكدا أن مواقفه الوطنية وقراراته التنظيمية امتداد لذلك التاريخ، رفضا للعدوان والحصار، وللمشاريع التي تستهدف وحدة اليمن وأمنه واستقراره.
وأضاف عضو المجلس السياسي الأعلى- عضو اللجنة العامة أن استهداف الوحدة التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام لا يخدم سوى تحالف العدوان الذي يعرف أنه سيفشل في تحقيق أجندته بوجود أحزاب ومكونات كبيرة - وفي مقدمتها المؤتمر وأنصار الله- تأبى المساومة في الثوابت الوطنية.
واختتم الرهوي البرقية متمنيا لرئيس المؤتمر دوام الصحة والعافية، وللوطن النصر والتمكين.








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