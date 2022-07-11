المؤتمرنت -

عميد البرلمانيين اليمنيين يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من عضو اللجنة العامة عميد البرلمانيين اليمنيين الشيخ زيد ابو علي جاء فيها :



الاخ الشيخ/ صادق بن أمين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - الأكرم



يطيب لى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1443 هجرية، أن ابعث اليكم بخالص التهاني الحاره بهذه المناسبة الدينية العظيمة.

مؤكدين لكم بهذه المناسبة الغالية على نفوسنا فخرنا وإعتزازنا لمواقفكم الوطنية وحنكتكم السياسية والتنظيمية في قيادة تنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام.

..، وتمسكنا والتزامنا بمبادئ الميثاق الوطني، ووقوفنا خلف قيادتكم الحكيمة لما فيه الحفاظ على وحدة المؤتمر التنظيمية.



سائلا المولى - عز وجل- ان يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات وأن تكون هذه المناسبة بداية لتحقيق النصر والأمن والسلام للشعب اليمني، وان يعيدها عليكم بموفور الصحة والسعادة، وكل عام وأنتم بخير،،،

أخوكم /

الشيخ زيد محمد ابوعلي

عضو اللجنة العامة

عميد البرلمانيين اليمنيين