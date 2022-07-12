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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابو راس برقية تهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك من عضو اللجنة الدائمة، وكيل محافظة الجوف، الشيخ فهد

وكيل محافظة الجوف فهد ابو راس يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الاضحى

المؤتمرنت -
وكيل محافظة الجوف فهد ابو راس يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابو راس برقية تهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك من عضو اللجنة الدائمة، وكيل محافظة الجوف، الشيخ فهد بن حمود ابو راس، جاء فيها :



المناضل الشيخ صادق بن أمين ابو راس
رئيس المؤتمر الشعبي العام الأكرم
حفظكم الله ورعاكم..
وبعد،،،
يسرني أن أرفع إليكم أسمى آيات التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، هذه المناسبة العطرة التي تأتي والوطن يمر بظروف معقدة وصعبة، والمؤتمر الشعبي العام ليس ببعيد عن هذه الظروف والتحديات، بل بقيادتكم الحكيمة يسطر أروع الملاحم النظالية الوطنية الى جانب القوى الوطنية والشعب اليمني العظيم، وفي مقدمتها موجهة العدوان الغاشم على بلادنا منذ سبع سنوات، وذلك امتداداً لمواقفه الوطنية الثابتة عبر مراحله منذ تأسيسه.
ونحن من خلال هذه التهنئة لشخصكم الكريم وصفتكم الوطنية الكبيرة، إذ نحيي الجهود العظيمة التي تبذلونها في سبيل تعزيز العمل السياسي الوطني، وما يمثل من تعزيز تماسك الجبهة الداخلية.
سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة العظيمة وقد تحقق للوطن والشعب النصر والخير والسلام.

تقبلو فائق تحياتنا واحترامنا
اخوكم/
فهد بن حمود ابو راس
عضو اللجنة الدائمة الرئيسية
وكيل محافظة الجوف








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