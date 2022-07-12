المؤتمرنت -

قياس كمية الامطار في 7 مناطق يمنية

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات، وهبوب رياح شديدة تعمل على اضطراب البحر في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على المحافظات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً إلى لحج جنوباً وخاصة على الجوف، صعدة، عمران، لحج، الضالع، تعز، إب ، ريمة، المحويت وحجة ومناطق من غرب ذمار وصنعاء.



ومن المحتمل هطول الأمطار على أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية خاصة بوادي وهضاب سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وتمتد إلى أبين والبيضاء ومأرب.



وأشار المركز إلى هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية الغربية والمناطق المقابلة لها.



ويُحتمل هبوب رياح شديدة السرعة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والشريط الساحلي الشرقي والجنوبي ومدخل باب المندب.



ولفت المركز إلى هبوب رياح شديدة السرعة ستعمل على إثارة الأتربة والغبار على صحاري محافظتي مأرب والجوف.



وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان ومن الانهيارات الطينية والصخرية ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية أثناء وبعد هطول الأمطار.



كما حذر مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والشريط الساحلي الشرقي والجنوبي ومدخل باب المندب، من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج.



ونبه المواطنين في المناطق الصحراوية من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة لسرعة الرياح الهابطة من السحب الركامية الممطرة.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي ، جاءت على النحو الآتي حجة : 2.0 ملم، حدة-صنعاء : 1.6، المحويت : 1.3، الكدن-الحديدة : 1.3، ريمة : 1.0، مطار صنعاء : 0.3، صعدة : 0.2



وحسب المركز هطلت أمطار متفرقة بعضها غزيرة خارج نطاق محطات الرصد.

