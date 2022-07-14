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أخبار
المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 257 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية

257 خرق الهدنة من قبل قوى العدوان في 24 ساعة

المؤتمرنت -
257 خرق الهدنة من قبل قوى العدوان في 24 ساعة
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 257 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر عسكري أن من ضمن خروقات العدوان، ثلاث غارات للطيران الاستطلاعي على محافظتي الحديدة والضالع، وسبعة خروق بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي بأجواء محافظات مأرب، تعز، الجوف، الضالع، الحديدة وجبهات الحدود.
وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية في محافظة حجة وجبهات الحدود، كما نفذوا عملية تسلل على مواقع الجيش واللجان الشعبية بمحافظة تعز.
وبين المصدر أنه تم تسجيل 46 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على مواقع للجيش واللجان الشعبية بمحافظات تعز، حجة، الضالع، الحديدة وجبهات الحدود.
ولفت المصدر إلى أنه تم رصد 198 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان في محافظات مأرب، تعز، حجة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.
يذكر أن عدد خروقات قوى العدوان منذ بدء الهدنة الإنسانية والعسكرية بلغت 20 ألفاً و654 خرقاً.








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