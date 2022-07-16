المؤتمرنت -

186 خرقاً للهدنة خلال الـ 24 ساعة من قبل العدوان

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 186 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 47 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي على أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء، وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى رصد ثلاثة خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في البرح بمحافظة تعز وفي صبيرة بمحافظة الضالع.

وأكد المصدر رصد خمسة خروقات لمرتزقة العدوان، باستحداث تحصينات في منطقة الدار وخلف تبة الدفاع وفي عزران وبناء خنادق للمدرعات في القمامة بجيزان وفي جبهة العريش بمحافظة تعز.

ولفت إلى أنه تم رصد 102 خروقات بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.

وبين المصدر أنه تم تسجيل 29 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لمرتزقة العدوان، على مواقع الجيش واللجان في الجمارك بمحافظة حجة ومحافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات الحدود.

حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف صاروخي مواقع الجيش واللجان في الجمارك بمحافظة حجة، كما استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي وفي ملعاء بمحافظة مأرب.

وذكر المصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي، مواقع الجيش واللجان في الضباب ومقبنة بمحافظة تعز، وفي حرض وبني حسن بمحافظة حجة، وفي منبه والمدافن والملاحيظ ورازح بمحافظة صعدة.

وأشار المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في حيس والتحيتا بمحافظة الحديدة وفي الصخرة بعسير وفي العمود بوادي جارة وجبل تويلق وشمال المخسع وتبة الدحرة بجيزان، وفي البقاع بنجران.