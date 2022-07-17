المؤتمرنت -

الأرصاد يتوقع هطول أمطار وحرارة مرتفعة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة، وطقساً حاراً وأجواء مغبرة في المناطق الصحراوية والساحلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية وبأقل حدة من الأيام الماضية، وخاصة على أجزاء من محافظات تعز ، إب ، الضالع، ريمة والمحويت.

وحسب المركز قد تطال الأمطار الخفيفة بعض مناطق من مرتفعات لحج، أبين، البيضاء وشرق المهرة، لافتاً إلى أن هناك مؤشرات بعودة الأمطار المتفاوتة الغزارة على المناطق الشرقية والوسطى بدءا من يوم الثلاثاء .

وأشار المركز إلى احتمال أن يكون الطقس حاراً وجافاً في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 38-43 درجة مئوية.

ويُتوقع أن يكون الطقس حاراً ورطباً في المناطق الساحلية الجنوبية والغربية وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 34-37 درجة مئوية.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء مغبرة نسبياً في صحاري الجوف، صعدة ، مأرب، شبوة، حضرموت والمهرة وأجزاء من المرتفعات الجبلية الشمالية الغربية.

ولفت المركز إلى أن الرياح ستكون شديدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج في أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري وممرات السيول وكذلك سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة.

كما نبه المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية الجنوبية والغربية من درجات الحرارة المرتفعة نهارا.

ودعا المركز إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة وخاصة المرضى والأطفال وكبار السن خاصة في المناطق التي قد تتأثر بالأجواء المغبرة .

وحث مرتادي البحر والصيادين و ربابنة السفن بكافة أنواعها في أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب على اتخاذ الاحترازات اللازمة من ارتفاع الموج و اضطراب البحر.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي ، بلغت في إب : 11.8 ملم ، تعز : 11.2، السدة: 9.5، قطاع الأرصاد حدة : 6، صرفيت-المهرة : 3ملم، كما هطلت أمطار متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد.