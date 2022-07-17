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الأمين العام يعزي الحاج محمد عذبان بوفاة نجله

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى رجل الأعمال الحاج محمد مبارك عذبان واولاده وكافة ال عذبان في وفاة نجله حسين محمد مبارك عذبان.



وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته بهذا المصاب الجلل.. مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".