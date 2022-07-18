المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يواسي آل الجابري

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى رجل الاعمال الشيخ/ راجح سعد عبده الجابري، عضو اللجنة الدائمة، والشيخ/ صالح سعد عبده الجابري، واخوانه، وكافة آل الجابري بمديرية ريدة محافظه عمران، وذلك بوفاة والدتهم الفاضلة.



وفي برقية العزاء عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل.



سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهلها بالصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون"

