المؤتمرنت -

وزارة التربية تعلن بدء العام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء العام الدراسي الجديد ١٤٤٣- ١٤٤٤ هجرية الموافق ٢٠٢٢- ٢٠٢٣م لجميع المراحل الدراسية في الثاني من محرم المقبل، الموافق ٣١ يوليو الجاري، على أن تبدأ عملية القيد والتسجيل والانتقال بالمدارس الحكومية والأهلية من يوم غدٍ الثلاثاء.

وأكد وزير التربية والتعليم يحيى بدرالدين الحوثي ضرورة انتظام دوام الهيئات التعليمية في جميع صفوف المراحل الدراسية من يوم السبت المقبل على أن تكون الدراسة بمعدل خمسة أيام في الأسبوع بحسب التقويم المدرسي الذي صدر به قرار وزاري.

ولفت إلى أنه سيتم بدء الاختبارات المدرسية لنهاية الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية يوم السبت ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ هجرية، الموافق ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢م على أن تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي يوم الأربعاء ٢٩ ربيع الآخر الموافق ٢٣ نوفمبر المقبل.

وبحسب التقويم المدرسي، سيتم استئناف الدراسة للفصل الدراسي الثاني في التاسع من جمادي الأولى الموافق ٣ ديسمبر وتبدأ اختبارات النقل النهائية لجميع المراحل الدراسية في ١٩ شعبان ١٤٤٤ الموافق ١١ مارس ٢٠٢٣م، في حين تبدأ اختبارات الشهادة العامة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي يوم السبت ١٦ شوال الموافق السادس من مايو وفي اليوم التالي ١٧ شوال تبدأ اختبارات الشهادة العامة الأساسية.