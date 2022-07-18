المؤتمرنت -

تحذير مهم من شركة الغاز

جددت الشركة اليمنية للغاز تحذير المواطنين من استخدام أسطوانات الغاز غير المطابقة للمواصفات والمقاييس حفاظاً على سلامتهم وأرواحهم.

وأوضح بيان صادر عن الشركة – أنه من خلال البلاغات الميدانية الواردة والنزول الميداني لموظفي الشركة إلى الأسواق للاطلاع على استقرار الوضع التمويني لمادة الغاز المنزلي، لوحظ انتشار أسطوانات غاز جديدة مجهولة المنشأ وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس تشكل تهديدا لحياة المواطنين.

وأشار البيان إلى أن تلك البلاغات أفادت بقيام العديد من تجار السوق السوداء بتفريغ مادة الغاز المنزلي المسال من الأسطوانات المطابقة للمواصفات إلى الأسطوانات غير المطابقة والقيام بذلك في الأماكن العامة وبأدوات ومعدات غير آمنة.

وأكد أن شراء الغاز من السوق السوداء والقيام بتفريغ الغاز من أسطوانة إلى أخرى بطرق غير آمنة يعرض المواطنين والممتلكات العامة والخاصة للخطر.

وأشار البيان إلى أن الشركة سبق وأن وجهت جميع محطات الغاز المركزية بعدم تعبئة أسطوانات الغاز غير المطابقة للمواصفات وتحريزها وعدم تداولها، لما تشكله من خطورة على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وجددت الشركة مطالبتها للجهات ذات العلاقة بعدم السماح بدخول أسطوانات الغاز غير المطابقة للمواصفات والمقاييس، وضبطها ومصادرتها حفاظا على سلامة المواطنين.