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المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 172 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

قوى العدوان ترتكب 172 خرقاً للهدنة خلال 24 ساعة

المؤتمرنت -
قوى العدوان ترتكب 172 خرقاً للهدنة خلال 24 ساعة
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 172 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 36 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي على أجواء محافظات مأرب، تعز، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى رصد ثلاثة خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان في رتب روح الله وفي نقظة في الشامرية بمنطقة حجر بتار بمحافظة الضالع.

ولفت إلى مرتزقة العدوان ارتكبوا خرقين باستحداث تحصينات في محيطة مدينة مأرب وفي منطقة الجبلية بمديرية التحتياة في محافظة الحديدة.

وأكد المصدر رصد 102 خروقات بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.

وبين المصدر أنه تم تسجيل 29 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لمرتزقة العدوان، حيث ارتكب المرتزقة خرقين بقصف صاروخي باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية شمال شرق مديرية حيس بمحافظة الحديدة وفي البلق الشرقي بمحافظة مأرب.

في حين استهدف قصف مدفعي لمرتزقة العدوان محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الحديدة وجبهات الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان الشعبية في الوادي وفي ملعاء بمحافظة مأرب.

كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي، مواقع الجيش واللجان في الجبل الأحمر بالحومرة وفي الجهة الشرقية وفي مقبنة بمحافظة تعز، وكذا في حرض بمحافظة حجة، وفي الملاحيظ بمحافظة صعدة.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في حيس بمحافظة الحديدة وأيضاً في جيزان.








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