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أخبار
المؤتمر نت - من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية والبَرَدِ أحيانا على محافظات

بالارقام .. قياس كمية الأمطار في 15 منطقة يمنية

المؤتمرنت -
بالارقام .. قياس كمية الأمطار في 15 منطقة يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً، على عدد من المحافظات، ورياح موسمية شديدة في المناطق الساحلية الشرقية والجنوبية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية والبَرَدِ أحيانا على محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين والبيضاء وتمتد إلى أجزاء من محافظتي مأرب والجوف.

ومن المحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحيانا على المرتفعات الجبلية لمحافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، المحويت، حجه، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة، وقد تطال أجزاء من السواحل الغربية والشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال.

وأشار المركز إلى رياح موسمية شديدة تتراوح سرعتها ما بين 30 - 40 عقدة في أرخبيل سقطرى، و15 ـ 25 عقدة في خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحذر المركز المواطنين في المحافظات المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.

كما حذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية نتيجة للأمطار والسهول الساحلية بسبب الرياح المثيرة للأتربة والرمال، ومن انهيارات المنازل والحصون الطينية والإنزلاقات الصخرية في الطرقات والمنحدرات الجبلية.

ونبه من اضطراب البحر وارتفاع الموج في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : حوف-المهرة : 129.4 ملم، الغيظة : 44، الجوف : 25.4 ، صنعاء- حدة : 15.0 ، صنعاء-حزيز : 13.0، عدن : 12.0، حجة : 6.8، المحويت: 6.5، المكلا 5.8، صنعاء - المطار 4.0 ، الحديدة- الكدن 3.7 ، صعدة 3.3 ، السدة، -إب 2.8، ذمار 2.0 ملم، إب 1.0 ملم، ( 1.0 كما هطلت أمطار غزيرة خارج نطاق محطات الرصد).








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