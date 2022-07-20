الأربعاء, 20-يوليو-2022 الساعة: 05:52 م - آخر تحديث: 05:48 م (48: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي‮*
سوء نيه !!
وليد غالب
‬ماذا‮ ‬نريد‮ ‬من‮ ‬المنتديات؟‮ ‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الربيع العربي والادوار العلنية لدول الخليج.. ماذا نفهم من مؤشرات السلام عام 2022
أ. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
العسل اليمني..ضحية جشع المحطبين.. وانتكاسة في المردود الأقتصادي
عمار الأسودي
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
جيل الوحدة
أحمد الكبسي
الوحدة وتكالب الأعداء
يحيى‮ ‬العراسي‮ ‬
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
أخبار
المؤتمر نت - ما تتعرض له شاحنات النقل من تعسف وجبايات، وكذا تعرض الكثير من السائقين للتهديد والقتل أو النهب والسلب

قطع العدوان ومرتزقته للطرق يضاعف معاناة سائقي شاحنات البضائع

المؤتمرنت -
قطع العدوان ومرتزقته للطرق يضاعف معاناة سائقي شاحنات البضائع
دانت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري ما تعرضت له قاطرات وشاحنات نقل البضائع والمشتقات النفطية من أضرار بالغة نتيجة قطع العدوان ومرتزقته للطرق بين محافظة صنعاء والمحافظات المحتلة.

وأوضحت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم أن قطع الطرق تسبب بمعاناة كبيرة لسائقي ومالكي القاطرات وشاحنات نقل البضائع، وآخرها انجراف العديد منها جراء السيول بصحراء مأرب ما تسبب بخسائر كبيرة لمالكي تلك القاطرات وشاحنات نقل البضائع.

وأكدت الهيئة أن استمرار مرتزقة العدوان في قطع الطرق وعدم قبولهم بمبادرة المجلس السياسي الأعلى بفتح الطرقات، ضاعف معاناة سائقي ومالكي القاطرات وشاحنات نقل البضائع بشكل كبير.

ولفتت إلى ما تتعرض له شاحنات النقل من تعسف وجبايات، وكذا تعرض الكثير من السائقين للتهديد والقتل أو النهب والسلب من قبل ما يسمى النقاط الأمنية التابعة لمرتزقة العدوان.

وقالت الهيئة في بيانها " إن رفض مرتزقة العدوان للمبادرات التي اطلقها المجلس السياسي الأعلى كشف النوايا الخبيثة للطرف الأخر، وعدم مبالاته بمعاناة أبناء الشعب اليمني جراء الحصار والعدوان وقطع الطرق وتوسع حجم المعاناة أكثر وأكثر.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد طالب البيان الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية القيام بدورها في الضغط على قوى العدوان ومرتزقتها لفتح الطرقات والقبول بمبادرات المجلس السياسي الأعلى والوفد الوطني التي اطلقها أكثر من مرة، لما لذلك من أثر في التخفيف عن الشعب اليمني الذي يعاني الأمرين.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: العلاج باستخدام بلازما النقاهة لمرضى كورونا
عربي ودولي: فرنسا ترسل 6 مدافع سيزار إضافية لأوكرانيا
مجتمع مدني: أغرب أشكال فساتين الزفاف
ثقافة: محمد عادل إمام: تأثرت بأبويا وسبب لى مشاكل كثيرة
أخبار: الامين العام يعزّي بوفاة القيادي المؤتمري الشيخ هراش
أخبار: مطالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في جرائم العدوان
فنون ومنوعات: اغرب وأخطر الطرق في العالم
علوم وتقنية: الباذنجان مفعول سحرى لإنقاص الوزن
عربي ودولي: تحطم طائرة ركاب بالصومال
أخبار: تحذير مهم من شركة الغاز
أخبار: الارصاد يصدر تحذير جديد للمواطنين
أخبار: وزارة التربية تعلن بدء العام الدراسي الجديد
أخبار: الأمين العام المساعد يواسي آل الجابري
أخبار: 181 خرقاً لقوى العدوان خلال 24 ساعه
أخبار: الأمين العام يعزي الحاج محمد عذبان بوفاة نجله
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار وحرارة مرتفعة
أخبار: الخدمة المدنية تعلن بدء الدوام الرسمي
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القيادي الشيخ صالح العبدي
أخبار: اللجنة العسكرية الوطنية تصدر بيانا توضيحيا
أخبار: 186 خرقاً للهدنة خلال الـ 24 ساعة من قبل العدوان
أخبار: السياسي الأعلى يعبر عن رفضه لأي مخرجات تصدر عن زيارة بايدن تمس سيادة اليمن
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية
أخبار: الشريف يعزي بوفاة القيادي حسن موسى
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي القيادي الفرجي بوفاة شقيقه
أخبار: شركة النفط :العدوان سمح بدخول سبع سفن من اصل ١٨ خلال الهدنة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022