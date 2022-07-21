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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل ابوبكر شفيق

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبوراس برقية عزاء ومواساة في وفاة المناصل ابوبكر علي شفيق عضو اللجنة الدائمة الرئيسة للمؤتمر .



وأشاد رئيس المؤتمر في البرقية بمناقب الفقيد الذي كان أحد مناضلي ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة وشارك في العمليات الفدائية ضد قوات الاحتلال البريطاني وشغل منصب اول محافظ لمحافظة عدن بعد الاستقلال في 30 من نوفمبر 1967م ؛ كما أن الفقيد هو أحدٍ المؤسسين للمؤتمر الشعبي العام بمحافظة عدن ولعب دورا مهما في تطوير العمل السياسي والتنظيمي للمؤتمر وهو أحد أبرز الشخصيات الاجتماعية بمحافظة عدن .



وعبر أبوراس في البرقية التي بعثها باسمه ونيابة عن جميع قيادات وقواعد المؤتمر الى جمال ابوبكر علي شفيق وإخوانه وكافة ال شفيق وقيادة فرع المؤتمر بعدن عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب ساىلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته إنا لله و إنا إليه راجعون

