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المؤتمر نت - حضرموت (الشحر) : 15.5، المحويت : 13.3، إب : 13.2، صنعاء : 5.5، إب "بعدان": 4.6، قطاع

تحذير هام للمتواجدين في بطون الأودية وممرات السيول

المؤتمرنت -
تحذير هام للمتواجدين في بطون الأودية وممرات السيول
توّقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد والبَرَد على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ونبه المركز في نشرته الجوية من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول والاحتماء من العواصف الرعدية.

حيث توّقع المركز هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد والبَرَد أحياناً على المرتفعات الجبلية لمحافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، المحويت، حجه، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة، وقد تمتد الأمطار على أجزاء من السواحل الغربية والشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها مع رياح نشطة مثيرة للأتربة.

وأوضح أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على هضاب وصحاري محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، البيضاء وجزاء من محافظتي مأرب والجوف.

وأشار المركز إلى أن الرياح الموسمية الشديدة التي تتراوح سرعتها ما بين 30 - 40 عقدة في أرخبيل سقطرى ومن 15 – 25 عقدة على خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب التي تتراوح، تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحذر المركز المواطنين في المحافظات المتوقع هطول الأمطار عليها من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق الجبلية نتيجة الأمطار والسهول الساحلية بسبب الرياح المثيرة للأتربة والرمال وكذا الانهيارات للمنازل والحصون الطينية والانزلاقات الصخرية في الطرق والمنحدرات الجبلية.

ونبه من اضطراب البحر وارتفاع الموج لمرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت المركز إلى أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي، سجلّت على النحو الآتي:

حضرموت (الشحر) : 15.5، المحويت : 13.3، إب : 13.2، صنعاء : 5.5، إب "بعدان": 4.6، قطاع الأرصاد "حدة" : 3.8، حوف : 3.3، فيما هطلت أمطار رعدية على مناطق متفرقة من البلاد، حيث سجلت محطات الرصد الجوي في صعدة "2.5ملم، ذمار 02.0 ملم إب "السدة 1.8 ملم، الجوف 1.0ملم، سيئون 0.3 ملم، حجة 0.2ملم وعمران 0.2 ملم، وهطلت أمطار غزيرة خارج محطات الرصد الجوية، جعلها الله أمطار خير وبركة.









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