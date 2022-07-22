الجمعة, 22-يوليو-2022 الساعة: 05:06 م - آخر تحديث: 04:10 م (10: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي‮*
سوء نيه !!
وليد غالب
‬ماذا‮ ‬نريد‮ ‬من‮ ‬المنتديات؟‮ ‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الربيع العربي والادوار العلنية لدول الخليج.. ماذا نفهم من مؤشرات السلام عام 2022
أ. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
العسل اليمني..ضحية جشع المحطبين.. وانتكاسة في المردود الأقتصادي
عمار الأسودي
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
جيل الوحدة
أحمد الكبسي
الوحدة وتكالب الأعداء
يحيى‮ ‬العراسي‮ ‬
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الزميل الصحافي

الأمين العام المساعد يعزي الزميل الحطابي بوفاة عمه

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يعزي الزميل الحطابي بوفاة عمه
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الزميل الصحافي/ بليغ أحمد الحطابي، عضو هيئة تحرير صحيفة (الميثاق)،وذلك بوفاة عمه الحاج/ عبدالله محمد بدوجه، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها كذلك إلى ابناء واقارب الفقيد وكافة افراد الاسرة، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله بالصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون"









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: ارتفاع سعر النحاس في السوق الأوروبي
فنون ومنوعات: وفاة والدة الفنانة نهلة سلامة
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل ابوبكر شفيق
مجتمع مدني: فوائد مذهلة لتناول الزبادى يوميا
علوم وتقنية: تويتر تدخل زقزقة الطيور فى تطبيقها
اقتصاد: حظراً اوروبياً على صادرات الذهب الروسي
عربي ودولي: طرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي
رياضة: 4 دول تقدم طلبات استضافة كأس آسيا 2023
أخبار: شركة النفط تدين استمرار تحالف العدوان باحتجاز سفن الوقود
أخبار: قطع العدوان ومرتزقته للطرق يضاعف معاناة سائقي شاحنات البضائع
أخبار: بالارقام .. قياس كمية الأمطار في 15 منطقة يمنية
علوم وتقنية: العلاج باستخدام بلازما النقاهة لمرضى كورونا
عربي ودولي: فرنسا ترسل 6 مدافع سيزار إضافية لأوكرانيا
مجتمع مدني: أغرب أشكال فساتين الزفاف
أخبار: قوى العدوان ترتكب 172 خرقاً للهدنة خلال 24 ساعة
ثقافة: محمد عادل إمام: تأثرت بأبويا وسبب لى مشاكل كثيرة
أخبار: على متنها 32 الف طن.. وصول سفينة بنزين إلى ميناء الحديدة
أخبار: الامين العام يعزّي بوفاة القيادي المؤتمري الشيخ هراش
أخبار: مطالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في جرائم العدوان
فنون ومنوعات: اغرب وأخطر الطرق في العالم
علوم وتقنية: الباذنجان مفعول سحرى لإنقاص الوزن
عربي ودولي: تحطم طائرة ركاب بالصومال
أخبار: تحذير مهم من شركة الغاز
أخبار: الارصاد يصدر تحذير جديد للمواطنين
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022