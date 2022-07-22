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المؤتمر نت - كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي، سجلت على النحو الآتي:

أمطار رعدية متفاوتة الشدة على المرتفعات الجبلية

المؤتمرنت -
أمطار رعدية متفاوتة الشدة على المرتفعات الجبلية
توّقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة يصحبها البَرَد أحياناً على المرتفعات الجبلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية اليوم ، أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة يصحبها البَرَد أحياناً على المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ريمة، ذمار، الضالع، البيضاء، إب، تعز ولحج، وقد تمتد إلى أجزاء من السواحل الغربية، الجنوبية، الشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها مع رياح نشطة مثيرة للأتربة.

كما توّقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على هضاب وصحارى محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، مأرب والجوف.

وأشار المركز إلى أن الرياح الموسمية الشديدة التي تتراوح سرعتها ما بين 30 - 40 عقدة في أرخبيل سقطرى ومن 15 – 25 عقدة على خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب، تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ونبه المركز الوطني للأرصاد، المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، وضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية.

وحذر سائقي المركبات على الطرق الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة للأمطار، وفي السهول الساحلية من الرياح المثيرة للأتربة والرمال.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب.

وذكر المركز، أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي، سجلت على النحو الآتي: المهرة - حوف : 13، صعدة: 2.1، كما هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من اليمن وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي جعلها الله أمطار خير وبركة.
(سبأ)








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