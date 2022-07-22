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المؤتمر نت - سيساعد شحن مخزون الحبوب والأغذية إلى جميع الأسواق في سد فجوة ‏الإمدادات الغذائية العالمية وتقليل

إتفاق (روسي - أوكراني) لتسيير شحنات الحبوب وحفض اسعارها

المؤتمرنت -
إتفاق (روسي - أوكراني) لتسيير شحنات الحبوب وحفض اسعارها
اتفقت روسيا وأوكرانيا على صفقة اليوم الجمعة لفتح موانئ أوكرانية على البحر الأسود، وإطلاق ‏شحنات الحبوب المتوقفة في الأسواق العالمية للمساعدة في التخفيف من أزمة الغذاء المستمرة وخفض ‏الأسعار العالمية.‏

وقالت صحيفة نيويورك تايمز ان الاتفاق تحت رعاية الأمم المتحدة بعد ان أدت الحرب المستمرة بين ‏أوكرانيا وروسيا إلى حصار فعلي لموانئ البحر الأسود التي لم تتمكن من تصدير السلع الزراعية الرئيسية ‏مثل الأسمدة والحبوب.‏

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالاتفاق باعتباره "منارة للإغاثة في عالم يحتاج إليها ‏أكثر من أي وقت مضى".‏

وقال: "بالنسبة لممثلي الاتحاد الروسي وأوكرانيا ، لقد تغلبتم على العقبات ووضعتم الخلافات جانبًا ‏لتمهيد الطريق لمبادرة تخدم المصالح المشتركة للجميع"‏.

وقال جوتيريش إن الاتفاق سيفتح ممرا لكميات كبيرة من الصادرات الغذائية التجارية من موانئ أوديسا ‏وتشرنومورسك ويوجني، وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الألغام البحرية في الموانئ ‏الأوكرانية كانت تمثل مشكلة بالنسبة للصادرات في الماضي.‏

وأضاف جوتيريش: "سيساعد شحن مخزون الحبوب والأغذية إلى جميع الأسواق في سد فجوة ‏الإمدادات الغذائية العالمية وتقليل الضغط من أجل ارتفاع الأسعار".‏

ارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية بأكثر من 23 في المائة منذ العام الماضي ، وفقًا لمنظمة الأمم ‏المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ، على الرغم من أنها تنخفض منذ مايو، وفي الولايات المتحدة ، ‏ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10 بالمائة سنويًا.‏

ومنذ الارتفاع الأخير في مايو، انخفضت الأسعار العالمية للحبوب بأكثر من 4 في لكنها لا تزال أعلى بنسبة ‏‏27 في المائة مما كانت عليه قبل عام، ووفقًا لمنظمة الفاو أسعار القمح أعلى بنحو 50 في المائة مما كانت ‏عليه في العام الماضي.‏








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