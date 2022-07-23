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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة، وأجواء حارة على المناطق الصحراوية والهضاب والسهول الساحلية خلال الـ 24 ساعة القادمة

الأرصاد يحذر مجدداً: أمطار ورياح وحبات بَرَد

المؤتمرنت -
الأرصاد يحذر مجدداً: أمطار ورياح وحبات بَرَد
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة، وأجواء حارة على المناطق الصحراوية والهضاب والسهول الساحلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط حبات البَرَدِ على المحافظات الجبلية الغربية من لحج جنوباً حتى صعدة شمالاً.

وقد تمتد الأمطار شرقاً إلى الجوف ومأرب وأبين والبيضاء وستكون أقل غزارة على مناطق متفرقة من شبوة وحضرموت، وغرباً إلى المحافظات الساحلية الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها. ولا يستبعد أن تطال الأمطار الرعدية أجزاء من السواحل الجنوبية.

وأشار إلى رياح شديدة تتراوح سرعتها ما بين 25 - 55 عقدة في أرخبيل سقطرى، و15 ـ 25 عقدة على خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية .

ومن المحتمل أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً تؤثر على المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 36-42 درجة مئوية، فيما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة مئوية في السهول الساحلية الجنوبية والغربية وأرخبيل سقطرى .

وأنذر المركز الوطني المواطنين من غزارة الأمطار ومن التواجد في مجاري وممرات السيول، داعياً إلى توخي الحيطة والحذر من الانزلاقات الطينية والانهيارات الصخرية ومن تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية وعمل الاحتياطات اللازمة حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم أثناء وبعد هطول الأمطار.

وحذر المركز مرتادي البحر وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية من ارتفاع الموج واضطراب البحر، والمواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والسهول الساحلية الجنوبية والغربية وأرخبيل سقطرى من الأجواء الحارة نهارا.

وأهاب بالجهات ذات العلاقة كل بحسب موقعه واختصاصه أخذ التدابير اللازمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد بلغت في أمانة العاصمة 22.6ملم، قطاع الأرصاد- حدة : 15.5 ملم، بعدان-إب : 4.4، ذمار : 3، إب : 2.6 ، السدة - إب : 2.0، صرفيت-المهرة : 0.7.

كما هطلت أمطار رعدية كانت بعضها غزيرة خارج نطاق محطات الرصد .








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