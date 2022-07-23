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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبوراس برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له باذن الله تعالى اللواء

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء إسماعيل صلاح الدين

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء إسماعيل صلاح الدين
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبوراس برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له باذن الله تعالى اللواء /اسماعيل محمد صلاح الدين، عضو مجلس النواب سابقا، عضو اللجنة الدائمة بالمؤتمر الشعبي العام، والذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل الوطني في مجال القوات المسلحة وخدمة الوطن والمجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى اللواء /علي محمد صلاح الدين، نائب رئيس هيئة الاركان العامة بالقوات المسلحة سابقا، وإلى نجل الفقيد حمزه اسماعيل محمد صلاح الدين، واخوانه، وكافة آل صلاح الدين، بمديرية جبل الشرق محافظة ذمار، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن جميع قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصابالجلل.

ساىلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته.
"إنا لله و إنا إليه راجعون".








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