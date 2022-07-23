المؤتمرنت -

الفلكي الشوافي يعلن موعد بداية السنة الهجرية الجديدة

أعلن الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي أن بداية السنة الهجرية الجديدة 1444 فلكيًا يوم السبت الثلاثين من يوليو 2022.



وقال الفلكي الشوافي: "يوم الشك/ التحري يوم 29 من شهر ذي الحجة يوافق يوم الخميس 28 من شهر يوليو 2022 وبالحساب الفلكي بالنسبة لمطالع اليمن /سواحل غرب اليمن تغرب الشمس ولم يكن قد حدث الاقتران المركزي مع القمر وبهذة الحالة وتحت قيد الآخذ باختلاف المطالع وعدم الاخذ بالاقتران السطحي لتاخر الاقتران المركزي الى بعد الغروب حيث يحدث فلكيا الساعة 8:59 دقيقة مساء في ذات الليلة يكون يوم الجمعة متمم لشهر ذي الحجة".



وأكد الشوافي أن يوم السبت الموافق 30 يوليو 2022 هو راس السنة الهجرية الجديدة 1444هـ، مشيراً إلى أن حجم الهلال يكفي لامكانية رؤيته بالعين المجردة.



وأوضح الفلكي اليمني على حسابه فيس بوك، أن يوم الحمعة يغرب قرص القمر على مطالع اليمن متاخراً عن قرص الشمس بحوالي 46 دقيقة وقد يكون سمك الهلال كبيراً بما يكفي لامكانية رؤيته بالعين المجردة اذا كانت السماء صافية من السحب والغبار او لا يوجد ما يعيق الرؤية.