السبت, 23-يوليو-2022 الساعة: 08:31 م - آخر تحديث: 08:13 م (13: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
هل تماهي قناة (الهوية) مع العدوان في الإساءة للمؤتمر وقياداته صدفة أم إتفاق ؟
حسين علي الخلقي
(الهوية) تقزم تضحيات الشهداء من اجل الزنم والانصار عليهم الاجابة على الاسئلة
علي البعداني
المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي‮*
سوء نيه !!
وليد غالب
‬ماذا‮ ‬نريد‮ ‬من‮ ‬المنتديات؟‮ ‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الربيع العربي والادوار العلنية لدول الخليج.. ماذا نفهم من مؤشرات السلام عام 2022
أ. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
العسل اليمني..ضحية جشع المحطبين.. وانتكاسة في المردود الأقتصادي
عمار الأسودي
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
جيل الوحدة
أحمد الكبسي
الوحدة وتكالب الأعداء
يحيى‮ ‬العراسي‮ ‬
أخبار
المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 205 خروقات للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية

حصيلة خروقات قوى العدوان في 7 محافظات يمنية

المؤتمرنت -
حصيلة خروقات قوى العدوان في 7 محافظات يمنية
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 205 خروقات للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 52 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي على أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى رصد ستة خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع للمرتزقة على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان في حجر بتار ومريس في محافظة الضالع.

وأكد المصدر رصد ثلاثة خروقات لمرتزقة العدوان، باستحداث تحصينات قتالية في القمامة وقصة السكينة بالبقاع في نجران، وفي تبة الخديد في الشرقية بمحافظة تعز، ورصد خرق بعملية تسلل لمجموعة من المرتزقة باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في جبهة الحرير في كلابة بمحافظة تعز.

ولفت إلى أنه تم رصد 85 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة وجبهات الحدود.

وبين المصدر أنه تم تسجيل 58 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الحديدة وجبهات الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي وفي ملعاء بمحافظة مأرب.

وذكر المصدر أن المرتزقة شنوا قصفاً عنيفاً على مواقع الجيش واللجان في كلابة بمحافظة تعز، وفي حرض وبني حسن بمحافظة حجة وكذا في المدافن والملاحيظ بمحافظة صعدة.

وأفاد المصدر بأن قصفاً مدفعياً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في حيس والتحتيا بمحافظة الحديدة وفي مديرية مقبنة بمحافظة تعز، وفي نجران.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: الصحة العالمية تعلن جدري القرود حالة طوارئ
قضايا وآراء: هل تماهي قناة (الهوية) مع العدوان في الإساءة للمؤتمر وقياداته صدفة أم إتفاق ؟
أخبار: الشريف يعزي بوفاة القيادي المؤتمري صليح
قضايا وآراء: (الهوية) تقزم تضحيات الشهداء من اجل الزنم والانصار عليهم الاجابة على الاسئلة
أخبار: وصول ومغادرة 9 الاف مسافرا عبر مطار صنعاء الدولي
أخبار: إتفاق (روسي - أوكراني) لتسيير شحنات الحبوب وحفض اسعارها
علوم وتقنية: تويتر يخسر 270 مليون دولار
فنون ومنوعات: محمد إمام: كلمة إبن عادل إمام كانت مشكلة أمامي
أخبار: أمطار رعدية متفاوتة الشدة على المرتفعات الجبلية
اقتصاد: ارتفاع سعر النحاس في السوق الأوروبي
أخبار: الأمين المساعد يعزي الزميل الحطابي بوفاة عمه
فنون ومنوعات: وفاة والدة الفنانة نهلة سلامة
أخبار: تسجيل 41 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة
أخبار: ارتفاع إصابات كورونا فى إقليم شرق المتوسط
أخبار: 28 الف طن ديزل.. تحالف العدوان يحتجز سفينة جديدة
أخبار: إصابة 4 يمنيين بصواريخ مرتزقة العدوان في الحديدة
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
أخبار: تحذير هام للمتواجدين في بطون الأودية وممرات السيول
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل ابوبكر شفيق
مجتمع مدني: فوائد مذهلة لتناول الزبادى يوميا
علوم وتقنية: تويتر تدخل زقزقة الطيور فى تطبيقها
اقتصاد: حظراً اوروبياً على صادرات الذهب الروسي
عربي ودولي: طرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي
رياضة: 4 دول تقدم طلبات استضافة كأس آسيا 2023
أخبار: شركة النفط تدين استمرار تحالف العدوان باحتجاز سفن الوقود
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022