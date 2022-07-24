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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على مناطق عديدة في البلاد، محذراً المواطنين من الانزلاقات الطينية والانهيارات الصخرية وتدني الرؤية الأفقية

الأرصاد يحذر من تدفق السيول والانهيارات الصخرية

المؤتمرنت -
الأرصاد يحذر من تدفق السيول والانهيارات الصخرية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على مناطق عديدة في البلاد، محذراً المواطنين من الانزلاقات الطينية والانهيارات الصخرية وتدني الرؤية الأفقية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية على المحافظات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً حتى لحج جنوباً قد يرافقها تساقط حبات البَرَدِ.

وحسب المركز قد تمتد الأمطار إلى محافظات الجوف - مأرب - أبين والبيضاء وأجزاء متفرقة من محافظتي شبوة وحضرموت، كما تشمل السواحل الشرقية - الجنوبية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأشار إلى رياح شديدة تتراوح سرعتها ما بين 25 - 35 عقدة في أرخبيل سقطرى و 15-25 عقدة في خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

وحذر المركز المواطنين من غزارة الأمطار ونصح بعدم التواجد في مجاري وممرات السيول وتوخي الحيطة من الانزلاقات الطينية والانهيارات الصخرية ومن تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية.

كما حذر مرتادي البحر وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية من ارتفاع الموج واضطراب البحر.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : صنعاء السنينة : 84.4 ملم، المحويت : 77.5 ، مطار صنعاء : 63 ، ذمار:45، حجة : 28، عمران : 11.8، إب - السدة : 9.9.

كما هطلت أمطار رعدية شديدة الغزارة شملت مناطق واسعة من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية كانت خارج نطاق محطات الرصد.








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