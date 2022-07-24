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المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 212 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية

قوى العدوان ترتكب 212 خرقاً للهدنة الإنسانية

المؤتمرنت -
قوى العدوان ترتكب 212 خرقاً للهدنة الإنسانية
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 212 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن من ضمن خروقات العدوان تحليق للطيران الحربي الأباتشي في أجواء منطقة الطلعة بمحافظة صعدة، وثمان غارات للطيران الاستطلاعي على باب غلق والفاخر وصبيره بمحافظة الضالع، وغارة على ميسرة البرح بمحافظة تعز.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت 33 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي بأجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان ارتكبوا خمسة خروقات، باستحداث تحصينات قتالية في محيط مدينة مأرب، والصوح والبقاع بنجران، والذربوب الشرقي بمحافظة الضالع، وشمال غرب الهناجر في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا في الحديدة.

وذكر المصدر أنه تم رصد تجمعات لآليات وأفراد مرتزقة العدوان في جبهة الأقروض بمحافظة تعز.

وبين المصدر أنه تم تسجيل 33 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على مواقع للجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي والروضة بمحافظة مأرب، ورازح والملاحيظ بمحافظة صعدة، وحرض وبني حسن والمزرق بمحافظة حجة، ومقبنة وحيس بمحافظة الحديدة.

وذكر المصدر أن المرتزقة استهدفوا بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في جبل العمدة بنجران والعمود بوادي جارة في جيزان.

ولفت المصدر إلى أنه تم رصد 134 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.

يذكر أن عدد خروقات قوى العدوان منذ بدء الهدنة الإنسانية والعسكرية بلغت 22 ألفاً و674 خرقاً.








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