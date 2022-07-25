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أخبار
المؤتمر نت - التحذير من استمرار المنخفض الجوي وهطول أمطار

الأرصاد يحذر من استمرار المنخفض الجوي وهطول أمطار رعدية

المؤتمرنت -
الأرصاد يحذر من استمرار المنخفض الجوي وهطول أمطار رعدية
أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم، بأن البلاد لا تزال تتأثر بامتداد المنخفض الجوي الموسمي وأخدود شرقي مع رياح علوية نفاثة في طبقات الجو العليا تستمر معها حالة عدم الاستقرار في الأجواء على معظم محافظات الجمهورية.

وتوقع المركز في نشرته الجوية هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية والبَرَدِ أحيانا على المرتفعات الجبلية من محافظة صعدة شمالاً وحتى محافظتي لحج وتعز جنوباً، وستكون أكثر غزارة على الأجزاء الغربية منها .

ومن المحتمل أن تمتد الأمطار شرقاً لتشمل محافظات البيضاء، أبين، مأرب، الجوف، شبوة وحضرموت، كما قد تشمل السواحل الغربية وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأشار المركز إلى رياح موسمية شديدة تتراوح سرعتها ما بين 25 - 35 عقدة في أرخبيل سقطرى، و15 ـ 25 عقدة في خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب وتعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية نتيجة للأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة، وكذلك من انهيارات المنازل والحصون الطينية والانزلاقات الصخرية على الطرقات الجبلية، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج .

وأهاب المركز بالجهات ذات العلاقة كل بحسب موقعه واختصاصه، أخذ التدابير اللازمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : الجوف : 70.6 ملم، صعدة : 50، السدة-إب : 36.8 ، ذمار : 29، صنعاء-المطار : 28، المحويت : 16 ، حجة : 11.6.

كما هطلت أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على مناطق متفرقة من المرتفعات الجبلية والهضاب وأجزاء من المناطق الصحراوية، وكانت خارج نطاق محطات الرصد.








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