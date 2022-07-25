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المؤتمر نت - السياسي الأعلى يشدد على ضرورة الفتح الكامل لمطار صنعاء وميناء الحديدة

السياسي الأعلى يشدد على ضرورة الفتح الكامل لمطار صنعاء وميناء الحديدة

المؤتمرنت -
السياسي الأعلى يشدد على ضرورة الفتح الكامل لمطار صنعاء وميناء الحديدة
رأس فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم اجتماعاً للمجلس السياسي الأعلى.

استعرض الاجتماع آخر المستجدات السياسية ذات العلاقة بالهدنة والتواصلات القائمة.

وأكد الاجتماع على مواقف المجلس المعلنة.. مشدداً على ضرورة الفتح الكامل لمطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة.

وأشار إلى أن تجديد الهدنة يقتضي الالتزام بصرف مرتبات كافة الموظفين وبقية الخدمات التي قطعها العدوان ليضاعف معاناة أبناء الشعب اليمني.

وأوضح المجلس السياسي الأعلى، أنه بادر بفتح حساب خاص في فرع البنك المركزي بالحديدة وتم توريد إيرادات ميناء الحديدة إليه للإسهام في صرف المرتبات لكافة موظفي الدولة، فيما لم يلتزم الطرف الآخر والأمم المتحدة بسد الفجوة لصرف المرتبات.

كما أكد المجلس السياسي الأعلى أن صرف المرتبات والمعاشات استحقاق طبيعي لكافة الموظفين والمتقاعدين.

وأدان الاجتماع تدنيس مراسل القناة الـ 13 الصهيونية لمكة المكرمة.. معتبراً ذلك استفزازا لمشاعر المسلمين.

واطلع المجلس السياسي الأعلى على التقارير المتعلقة بالجهود الحكومية للاستعداد لموسم الأمطار، وحصر ومعالجة الأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول، التي يشهدها اليمن هذه الأيام.

هذا وقد ناقش الاجتماع عدداً من القضايا المدرجة في جدول أعماله، واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.








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